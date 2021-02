Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Ollie – Ystävänpäiväkonsertti. Hyväntekeväisyyskeikan aikana voi osallistua myös Yhteisvastuu-keräykseen. Keikka striimataan Tapanilan kirkosta Malmin seurakunnan Facebook-sivuille. Konsertti klo 19. Vapaa pääsy.

Kurre – Ilta ystävien kanssa. Kurre Westerlundin omien hittien lisäksi kuullaan myös yllättäviä klassikkoja. Konsertti suoratoistetaan keikalla.fi-palvelun kautta klo 18. Liput 10,90 e.

Alppipuiston kesä goes Suvilahti: Afrojazz Club ja Puistokarkelot. Afrojazz Club ja Puistokarkelot kohtaavat Suvilahden Tiivistämössä. Päälavan valtaavat vuorotellen suomalaisen kansanmusiikin ja afrikkalaisperäisen musiikin taiturit. Välillä tunnelmoidaan pienempien kokoonpanojen ja työpajojen parissa. Tapahtuma suoratoistetaan Helsinki-kanavalla klo 12–20. Vapaa pääsy.

Neon 2 – Tarina jatkuu. Neon 2 heittää ystävänpäivän kunniaksi verkkokonsertin , jossa kuullaan yhtyeen suurimmat hitit ja tarinat niiden takaa. Liput ja lisätiedot lippu.fi-sivulta. Suoratoistettava konsertti klo 18. Liput 14,90 e.

Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Rooleissa Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka.Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama esitys kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maa­ilma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Valtakunnallinen Monologikilpailu. Valtakunnalliseen neljättää kertaa järjestettävään Monologikilpailuun haki mukaan 49 esiintyjää ja monologia, joista mukaan valittiin 20. Tarkemmat tiedot ja esitysajat löytyvät Karanteeniteatterin sivulta karanteeniteatteri.fi. Esitysten tallenteet voi katsoa jälkikäteen 15.2. asti. Liput 9,50 e. Festivaalipassi 85 e.

Teatteri: Kikattava Kakkiainen. Dj Kakkiainen tuo yhdessä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kanssa iloa olohuoneisiin ystävänpäivänä. Hyväntekeväisyyskonsertissa koreografioista vastaavat kaverukset Citykani ja Kikattava Kakkiainen. Keikan aikana kuullaan tanssittavia kappaleita Kikattavan Kakkiaisen studioalbumeilta. Tilaisuus lähetetään suorana keikalla.fi-palvelun kautta klo 14. Liput 9,90 e.

Vene 21 Båt verkossa 12.–21.2. Tapahtuma kokoaa veneet, veneilytarvikkeet ja -varusteet sekä vesiharrasteet verkkotapahtumaan. Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Ohjelmaa on veneilijöille, veneilyn aloittamisesta kiinnostuneille ja vesiharrastajille. Tapahtuma osoitteessa www.venemessut.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivu: www.helsinginkaupunginmuseo.fi.Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Konsertti: KJC Stream: Holger Marjamaa Solo Piano. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä soolopianosarjassa esiintyy Holger Marjamaa. Marjamaa ammentaa amerikkalaisen perinteestä, ja kuulemme myös omaa tuotantoa. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan TikettiStream-palvelussa (tiketti.stream/fi/). Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Konsertti: Juurilla: Jussu Pöyhönen. Juurilla-klubilla Jussu esittää omia sävellyksiään sekä suosikkibiisejään mm. Tom Waitsilta, John Mayerilta ja Leonard Cohenilta. Juurilla-klubia isännöivät Juki Välipakka ja The Rooty Toot Toot Band. Konsertti lähetetään suorana Kanneltalon Facebook-sivuilla klo 18. Tallenne on nähtävillä 28.2. asti. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas Kettu. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Baletti: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Kansallisoopperan Stage24- palvelussa (oopperabaletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Luento: Sigrid Schauman – Valon maalari ja taidekriitikko. Filosofian maisteri Leena Reinilä luennoi Marginaalista matkalla näkyviksi modernisteiksi: naistaiteilijoita suomalaisen kuvataiteen murroksessa -sarjassa. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 12. Vapaa pääsy.

Luento:Filosofia ja luovuus. Filosofian maisteri Viivi Välttilä luennoi aiheesta Kohti luovempaa filosofointia. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Kirjoitustaidon synty eri puolilla maailmaa. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Nyt lauletaan verkossa! Kanneltalon yhteislauluillat järjestetään tällä kaudella turvallisuussyistä verkossa. Laulattajana on Mari Kätkä, ja ohjelmisto koostuu suosikkilauluista vuodenajat ja juhlapäivät huomioiden. Kuukauden yhteislaulut ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, Kanneltalon netti­sivuilla ja Facebookissa. Ne julkaistaan aina jokaisen kuun 15. päivä ja ovat nähtävillä kaksi viikkoa. Vapaa pääsy.