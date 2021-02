Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Teatteri: Lust. Höyhentämö esittää englanninkielisen 42-osaisen websarjan Lust. Omituinen ja hilpeän outo tarina on eräänlainen korona-ajan "eroottinen" komedia, jossa yksinäiset etsivät yhteyttä itseensä, toisiin tai ylipäänsä johonkin. Se kertoo viidestä surkuhupaisasta henkilöhahmosta, jotka yrittävät selviytyä eristyneessä ja epätavallisessa maailmassa. Episodeja julkaistaan joka päivä. Esitys nähdään Höyhentämön sivulla hoyhentamo.fi ja Höyhentämön Facebook-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Saikkua, kiitos! on stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Duo Aspirin antaa kaikessa karuudessaan oman mausteensa esitykseen, tulkiten Ismo Leikolan lauluja. Rooleissa Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne katsottavissa tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Saikkua, kiitos! Osa 3. Saikkua 3 on stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Otto Kanervan ohjaamaa esitystä täydentää Ismo Leikolan kirjoittamat laulut, joita Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen tulkitsevat antaumuksella. Karanteeniteatteri esittää. Esitys nähdään suorana tiketti.stream-palvelussa klo 19. Tallenne on katsottavissa 23.2. asti. Liput 13,50 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Lastenteatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas Kettu. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Stage24:ssä (ooppera­baletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Luento: Michel Foucault ja toisin ajattelu. Markku Koivusalo luennoi aiheesta Taistelu ja ruumis. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Ympäristöfilosofi luonnossa. Filosofian maisteri Ilkka Vartiainen luennoi ilosofiasta käytäntöön: ympäristöfilosofin oma ekoelämä -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Päihteet perheessä – näkö­kulmana nuoren päihteiden käyttö. Oireilua vai kasvukipuja? Mistä hoidollinen tarve muodostuu? Riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä sekä mistä saa apua ja tukea kertoo sairaanhoitaja Petri Kylmänen. Luento nähdään FinFami Uusimaan Facebook Live -lähetyksenä ja Zoom-webinaarina (https://us02web.zoom.us/j/82210314568) klo 17.30. Vapaa pääsy.

Messut: Vene 21 Båt verkossa 12.–21.2. Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma kokoaa veneet, veneilytarvikkeet ja -varusteet sekä vesiharrasteet verkkotapahtumaan. Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Ohjelmaa on veneilijöille, veneilyn aloittamisesta kiinnostuneille ja vesiharrastajille. Tapahtuma verkossa osoitteessa www.venemessut.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta

nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajan­kohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Espoon kaupunginmuseo Kamu verkossa. Espoon kaupunginmuseon uusi mobiilireitti esittelee Otsolahden ja Itärannan aluetta Tapiolassa. Oppaaseen voi tutustua kotikoneelta tai paikan päältä mobiililaitteella. Tämä ja aikaisemmin julkaistut reitit löytyvät osoitteesta: tarinasoitin.fi/espoon­kaupunginmuseo. Espoon kaupunginmuseo Kamun koko virtuaalinen tarjonta löytyy osoitteesta: www.kulttuuri­espoo.fi/fi/node/34896. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja museoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/vantaankaupunginmuseo/artikkelit/Info/uutiset/museokotonasi.html. Vapaa pääsy.

Taidemaalariliiton teosvälitys 2021 15.2.–30.4. Kuvataidetapahtuma ­Taidemaalariliiton teosvälitys järjestetään tänä vuonna verkossa 15.2.–30.4 ja Kaapelitehtaalla 13.3.–21.3. Verkkogalleriasta ostetut teokset voi tilata kotiinkuljetuksella tai noutaa tapahtuman aikana Kaapelitehtaan noutopisteestä.Tapahtuma osoitteessa teosvalitys.painters.fi. Vapaa pääsy.

