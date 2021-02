Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Ooppera: Aida. Giuseppe Verdin Aida-oopperan suora lähetys Pariisin Opéra Bastillesta. Solistikaartissa nähdään mm. Jonas Kaufmann Radamesin roolissa. Aida on katsottavissa myös tallenteena 22.2.–17.8. Esityskieli italia, tekstitys ranskaksi ja englanniksi. Esityksen suoratoisto Stage24-palvelun kautta klo 20.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: Organo laulaa. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin opiskelijoiden lied- ja oratoriostudion päätöskonsertti. Linkki tapahtuman Zoom-palvelun linkkiin löytyy Taideyliopiston tapahtumakalenterista. Konsertti lähetetään suorana Zoomin kautta klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms. Suora konsertti lähetetään Kaapelitehtaalta ilman saliyleisöä. Konsertti on katsottavissa to 25.2. asti. Suoratoisto UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa klo 19. Liput 10 e.

Teatteri: Niskavuoren Heta. Päivitetyn tulkinnan Hella Wuolijoen klassikkonäytelmästä esittävät Ella Mettänen ja Eero Ojala. Teatteri Jurkassa keväällä 2019 ensi-iltansa saanut esitys nähdään suorana Kanneltalon Facebook-sivulla klo 18. Tallenne on nähtävillä ma 22.2. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Saikkua, kiitos! Osa 3. Koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Otto Kanervan ohjaamaa esitystä täydentää Ismo Leikolan kirjoittamat laulut, joita Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen tulkitsevat antaumuksella. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen tallenne on katsottavissa 23.2. asti. Liput 13,50 e.

Lastenteatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas Kettu. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Luento: Taide Deleuzen ajattelussa. Filosofian maisteri Jaakko Jekunen luennoi Uuden ajattelemiseksi: johdatusta Gilles Deleuzen ajatteluun -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Ranska ja Britannia uuden ajan alussa. Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen luennoi Euroopan kansat ja maat renessanssista barokin aikaan -sarjassa. Linkki löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 19.15. Vapaa pääsy.

Kirjallisuusilta. Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttosen vieraaksi Keravan kaupunginkirjaston kirjallisuusiltaan saapuu kirjailija Hanna Weselius. Illan aiheena on Weseliuksen uutuusromaani Sateenkaariportaat. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden You­tube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Tietokirjallisuusklubi. Avoimessa lukupiirissä käsitellään valittuja klassikkoja, uusia teoksia ja tietokirjoja. Teoksista on opettajan lyhyitä alustuksia ja yhteistä keskustelua. Tämän kerran aiheena on Rutger Bregmanin Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa. Opettajana filosofian maisteri Lassi Raunio. Linkki tapahtumaan löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.30. Vapaa pääsy.

Taidemaalariliiton teosvälitys 2021 15.2.–30.4. Kuvataidetapahtuma Taidemaalariliiton teosvälitys järjestetään tänä vuonna verkossa 15.2.–30.4 ja Kaapelitehtaalla 13.3.–21.3. Mukana on 1681 teosta 647 Taidemaalariliiton jäsentaiteilijalta. Verkkogalleriasta ostetut teokset voi tilata kotiinkuljetuksella tai noutaa tapahtuman aikana Kaapelitehtaan noutopisteestä. Teoksia voi myös varata ja tehdä ostopäätökset Kaapelitehtaalla paikan päällä. Ajan­varauskalenterista voit varata vierailu­ajan ja tulla tutustumaan valikoimaan Merikaapelihallin näyttelytilassa. Tapahtuma osoitteessa teosvalitys. painters.fi. Vapaa pääsy.

Vene 21 Båt verkossa 12.–21.2. Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma kokoaa veneet, veneilytarvikkeet ja -varusteet sekä vesiharrasteet verkkotapahtumaan. Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Ohjelmaa on veneilijöille, veneilyn aloittamisesta kiinnostuneille ja vesiharrastajille. Tapahtuma verkossa osoitteessa www.venemessut.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty useita metrejä leveä ja kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa aurataan ja harjataan aina tarpeen tullen. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Kallion kävelyfestivaali: Sörkan taidereitti. Omatoiminen kävelyreitti esittelee julkista taidetta Kalliossa ja Sörnäisissä. Noin 3 km pituisella reitillä on 19 teosta ulkoveistoksista ympäristötaideteoksiin. Taidereitti löytyy osoitteesta www.kfkkv.fi. Vapaa pääsy.

Omatoiminen katutaidekierros Itä-Pasilassa. Pasilan katutaidekaupungin­osa on Suomen suurin katutaidealue. Tutustu alueen yli 80 teokseen omatoimisesti ja hae oma ilmainen kartta Sokos Hotel Triplan (Fredikanterassi 1 B) aulasta tai Pasilan kirjastosta (Kellosilta 9). Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Alueella toimii kahvilamyymälä ja avotulen äärellä voi paistaa makkaraa. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 10–20. Liput 7–9 e. Huskyajelu 8 ja 10 e.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa