Helsingin Laajalahden jäälle on avattu myös tänä vuonna matkaluistelurata luistelun ystäville. Se on ainoa kaupungin ylläpitämä rata tällä talvikaudella. ­Laajalahteen meren jäälle tehty rata on useita metriä leveä ja kahden kilometrin pituinen. Matka­luistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa aurataan ja harjataan aina tarpeen tullen. Matkaluistelu­radalle pääsee Munkkiniemestä.Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.