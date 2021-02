Valikoima päivän menoja.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumat

Konsertti: Klassinen Hietsu: Saksofoniresitaali. Saksofonisti Joonatan Rautiola soittaa luottopianistinsa Marko Hilpon kanssa Debussyn, Wuorisen, Mauricen ja Turriagon musiikkia. Esitys lähetetään suorana Hietsun paviljongin Youtube-kanavalla klo 15. Vapaa pääsy. Kannatuslippu 10 e.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms. Kaapelitehtaalla taltioitu konsertti on katsottavissa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa to 25.2. asti. Liput 10 e.

Teatteri: Saikkua, kiitos! & Lisää saikkua, kiitos! Stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Rooleissa Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen. Karanteeniteatteri esittää. Tallenne tiketti.stream-palvelussa 21.2. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Kansallisoopperan ­Stage24-palvelussa 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Lukuhetki kuvataiteen keskellä: Sinikka Paavilainen. Osallistu Espoon modernin taiteen museon rentouttavaan lukuhetkeen Eeva-Leena Eklundin maalausten keskellä. Kirjailija Sinikka Pavilainen lukee otteita teoksestaan Työtytöt – Tytöt isänmaan palveluksessa 1941–1945. Tilaisuus on osa Tapiolan kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä. Lukuhetki Emman verkkosivulla klo 14. Vapaa pääsy.

Vene 21 Båt verkossa 12.–21.2. Vene 21 Båt verkossa -tapahtuma kokoaa veneet, veneilytarvikkeet ja -varusteet sekä vesiharrasteet verkkotapahtumaan. Tarjolla on ohjelmaa, yrityssivujen tuote-esittelyjä ja mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa chatin kautta. Ohjelmaa on veneilijöille, veneilyn aloittamisesta kiinnostuneille ja vesiharrastajille. Tapahtuma verkossa osoitteessa www.venemessut.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Puistohiihdot Kalliossa. Kallion kävelyfestivaali on hiihtänyt latuja Helsingin Kallion ja Vallilan puistoihin. Latuja löytyy Pengerpuistosta, Franzénin puistosta, Harjutorilta sekä Dallapénpuistosta. Samalla kannustetaan hiihtämään muissakin alueen puistoissa. Puistoista löytyy esittelytekstit Kallion kävelyfestivaalin www-sivuilta (www.kfkkv.fi). Vapaa pääsy.

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty useita metriä leveä ja kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa aurataan ja harjataan. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Kansallismuseon Arkkitehtuurisafari. Kansallisromanttisen, kansainvälisesti jugendtyyliä edustavan rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He inspiroituivat suomalaisesta luonnosta ja eurooppalaisista vaikutteista ja ovatkin ikuistaneet rakennukseen monia eläimiä ja kasveja. Tee kävelyretki Kansallismuseon ympäristöön ja etsi eläimet museorakennuksesta. Lisätietoja Arkkitehtuurisafarista löytyy Kansallismuseon verkkosivulta. Kansallismuseo, Linnanpiha (Mannerheimintie 34) klo 7–21. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva pop-up-kahvila Karpinselällä, Laajasalon uimarannan (Reposaarentie) edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napakelkalla, kokeilla pilkkimistä, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Perille pääsee kävellen, hiihtäen, luistellen ja potkukelkalla. Kahvila on avoinna klo 10–18. Ajankohtaisen jäätilanne ja saapumisohjeet: www.facebook.com/helsinginlatukahvila/. Vapaa pääsy.

Jääveistoa Annantalolla. Palkittu jääveistäjä Anssi Kuosa työskentelee Annantalon pihassa ja muovaa jääkuutiosta jotain ihmeellistä. Voit piipahtaa katsomaan työskentelyä ja arvailla, mitä jäästä muotoutuu. Annantalo(Annankatu 30) klo 10. Vapaa pääsy.

Unelmalumitehdas. Saisiko olla lautasellinen kimaltavia lumikinoksia, värikäs taikalumitunturi tai leijailevaa lumihattaraa? Nouda maksuton yllätyspussi täynnä lumimaalausaarteita. Pusseja on saatavilla talvilomaviikolla aikana seuraavista kulttuurikeskuksista tai kirjastoista: Stoa, Maunula-talo, Vuotalo ja Kanneltalo sekä Annantalon piha ma 22.2. klo 10–13. Unelmalumitehtaan videoitu ohjeistus: Helsinki-kanava, Annantalon YouTube-kanava, Maunula-kanava ja kulttuuritalojen sosiaalinen media. Vapaa pääsy.

Kanneltalon talvilomasuunnistus. Ota perheesi mukaan talvilomalla ja lähde leikkimielisen suunnistuksen merkeissä tutustumaan Kanneltalon ympäristöön. Suunnistus on suunnattu lapsille ja perheille. Karttoja ja tuloskortteja saat omatoimiseen suunnistamiseen Kanneltalon aulasta tai EasySportin netti­sivuilta easysport.fi. Kanneltalo (Klaneettitie 5). Vapaa pääsy.

