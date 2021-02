Karpiselälle on pystytetty pop up -kahvila.­

Laajasalon uimarannan edustalle, Karpiselälle, on avattu latukahvila hiihto­lomaviikon ajaksi. Meren jäälle pystytetyssä pop up -kahvilassa on tarjolla muun muassa muurinpohjalettuja ja munkkeja. Latukahvilasta löytyy myös monenlaista talvista tekemistä. Paikalla voi kokeilla napakelkkaa, harjoitella pilkkimistä, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Perille pääsee niin kävellen, hiihtäen, luistellen kuin potku­kelkallakin. Ajankohtaisen jäätilanteen ja saapumis­ohjeet voi tarkistaa Helsingin latukahvilan Facebook-sivulta.

Helsingin latukahvila klo 10–18 Karpiselkä, Laajasalo. Vapaa pääsy.