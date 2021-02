Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms. Kaapelitehtaalla taltioitu konsertti on katsottavissa UMO Helsinki -mobiili­sovelluksessa to 25.2. asti. Liput 10 e.

Keikka: Suad. Sellosalissa aikaisemmin helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Konserttitallenne on nähtävissä Urban Espoo -verkko­sivustolla (urbanespoo.fi/lava/) 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Orffit-lastenkonsertti. Konsertti on osa Kimppa!-lastenkulttuuriviikkojen ohjelmaa. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalla. Tallenteen voi katsoa Youtubesta myös jälkikäteen. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­Stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Saikkua, kiitos! Osa 3. Saikkua 3 on stand-up koomikko Ismo Leikolan ja näyttelijä Kalle Pylvänäisen kirjoittama esitys, joka irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle. Otto Kanervan ohjaamaa esitystä täydentää Ismo Leikolan kirjoittamat laulut, joita Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen tulkitsevat antaumuksella. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen tallenne on katsottavissa 23.2. asti. Liput 13,50 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n älykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Esitys nähdään suoratoistona keikalla.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Tanssi: Ghost Light – A Ballet in the Time of Corona. John Neumeierin koreografia Ghost Light Hampurin baletista Atte Kilpisen tähdittämänä on katsottavissa Stage24:ssä (ooppera­baletti.fi/stage24/) 23.2. asti. Vapaa pääsy.

Taiteile kotona! – Virtuaalinen taidetyöpaja lapsille. Keravan kuvataide­koulun opettajien laatimilla tehtävä­videoilla pääsee kokeilemaan esimerkiksi sarjakuvaa, mediataidetta, maalausta ja rakentelua. Osallistumista varten tarvitaan tehtävästä riippuen joko pelkkää kännykkää tai älylaitetta, paperia ja kynä, tusseja, puuvärejä ja vesivärejä. Tehtävä­videot julkaistaan Kimppa!-lastenkulttuuriviikolla arkipäivisin klo 12 Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museon virtuaalinen taideloma 23.–26.2. Joka päivä klo 13–14.30 on erilaista ohjelmaa, jossa pääsee tekemään taidetta. Jokaisen päivän ohjelmaan ilmoittaudutaan erikseen ja vastausviestissä saa osallistumislinkin ja ohjeet Zoom-alustan käytöstä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Voit tutustua ennakkotehtävään ja päiväkohtaiseen ohjelmaan Emman verkkosivuilla osoitteessa: emma­museum.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Talvinen omatoimitähtiretki Suomenlinnassa. Omatoiminen tähtiretki johdattaa Helsingin hienoimman tähtitaivaan alle. Suomenlinna on pimeä paikka, yksi Helsingin pimeimmistä, ja siksi voit linnoituksessa helposti nähdä jotain, mikä muualla kaupungissa ei ole niin helppoa: tähdet ja tähtitaivaan ilmiöt. Tähtitieteellinen yhdistys Ursan laatima uusi omatoiminen tähtireitti johdattaa Suomenlinnan pimeisiin paikkoihin tähtitaivaan alle. Reitillä sinulle aukeavat pimeän ilta- ja yötaivaan ihmeet. Opit tunnistamaan planeettoja, tähtikuvioita ja Kuun kiertoa. Ohjeet reitille löytyvät osoitteesta www.suomenlinna.fi. Vapaa pääsy.

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty useita metriä leveä ja kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Luisteluradan ja jään kuntoa seurataan päivittäin, ja rataa aurataan ja harjataan aina tarpeen tullen. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Unelmalumitehdas. Saisiko olla lautasellinen kimaltavia lumikinoksia, värikäs taikalumitunturi tai leijailevaa lumihattaraa? Nouda maksuton yllätyspussi täynnä lumimaalausaarteita ja hyppää huurteiseen etätaidetyöpajaan. Pusseja on saatavilla talvilomaviikolla seuraavista kulttuurikeskuksista tai kirjastoista: Stoa, Maunula-talo, Vuo­talo ja Kanneltalo. Unelmalumi­tehtaan videoitu ohjeistus löytyy seuraavista kanavista talvilomaviikolla: Helsinki-kanava, Annantalon Youtube-kanava, Maunula-kanava ja kulttuuritalojen sosiaalinen media. Vapaa pääsy.

Kanneltalon talvilomasuunnistus. Ota perheesi mukaan talvilomalla ja lähde leikkimielisen suunnistuksen merkeissä tutustumaan Kanneltalon ympäristöön. Suunnistus on suunnattu lapsille ja perheille. Karttoja ja tuloskortteja saat omatoimiseen suunnistamiseen Kanneltalon aulasta tai EasySportin netti­sivuilta easysport.fi. Kanneltalo (Klaneetti­tie 5). Vapaa pääsy.

Kansallismuseon Arkkitehtuurisafari. Kansallisromanttisen, kansainvälisesti jugendtyyliä edustavan rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He inspiroituivat suomalaisesta luonnosta ja eurooppalaisista vaikutteista ja ovatkin ikuistaneet rakennukseen monia eläimiä ja kasveja. Tee kävelyretki Kansallismuseon ympäristöön ja etsi eläimet museorakennuksesta. Lisätietoja Arkkitehtuurisafarista löytyy Kansallismuseon verkkosivulta. Kansallismuseo, Linnanpiha (Mannerheimintie 34) klo 7–21. Vapaa pääsy.

