Verkkotapahtumia

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms. Kaapelitehtaalla taltioitu konsertti on katsottavissa UMO Helsinki -mobiili­sovelluksessa 25.2. asti. Liput 10 e.

Keikka: Suad. Sellosalissa aikaisemmin helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Konserttitallenne on nähtävissä Urban Espoo -verkko­sivustolla (urbanespoo.fi/lava/) 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­Stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas Kettu. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museon virtuaalinen taideloma 23.–26.2. Joka päivä klo 13–14.30 on erilaista ohjelmaa, jossa pääsee tekemään taidetta. Jokaisen päivän ohjelmaan ilmoittaudutaan erikseen ja vastausviestissä saa osallistumislinkin ja tarkemmat tekniset ohjeet Zoom-alustan käytöstä. Mukaan voi liittyä selaimen kautta. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Voit tutustua ennakkotehtävään, päiväkohtaiseen ohjelmaan ja lisätehtäviin Emman verkkosivuilla osoitteessa: emma­museum.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Talvinen omatoimitähtiretki Suomenlinnassa. Omatoiminen tähtiretki johdattaa Helsingin hienoimman tähtitaivaan alle. Suomenlinna on pimeä paikka, yksi Helsingin pimeimmistä ja siksi voit linnoituksessa helposti nähdä jotain, mikä muualla kaupungissa ei ole niin helppoa: tähdet ja tähtitaivaan ilmiöt. Tähtitieteellinen yhdistys Ursan laatima uusi omatoiminen tähtireitti johdattaa Suomenlinnan pimeisiin paikkoihin tähtitaivaan alle. Ohjeet reitille löytyvät osoitteesta www.suomenlinna.fi. Vapaa pääsy.

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty useita metriä leveä ja kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Talvilomalla Haltiaan ja Nuuksioon. Nuuksiossa ja Haltiassa on tarjolla monipuolisia aktiviteetteja talvilomalaisille. Pääset retkeilemään niin lumikengin, suksin kuin pyörälläkin. Myös laskettelu ja poroihin tutustuminen onnistuvat. Katso kaikki talviloma-aktiviteetit osoitteesta www.haltia.com. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuk­siontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Aktiviteetit maksullisia.

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva kahvila Karpinselällä, Laajasalon uimarannan edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napa­kelkalla, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Perille pääsee kävellen, hiihtäen ja luistellen. Kahvila on avoinna klo 10–18. Ajankohtainen jäätilanne: www.facebook.com/­helsinginlatu­kahvila/. Vapaa pääsy.

Unelmalumitehdas. Saisiko olla lautasellinen kimaltavia lumikinoksia, värikäs taikalumitunturi tai leijailevaa lumihattaraa? Nouda maksuton yllätyspussi täynnä lumimaalausaarteita ja hyppää huurteiseen etätaidetyöpajaan. Pusseja on saatavilla talvilomaviikolla aikana seuraavista kulttuurikeskuksista tai kirjastoista: Stoa, Maunula-talo, Vuotalo ja Kanneltalo. Unelma­lum­i­tehtaan videoitu ohjeistus löytyy seuraavista kanavista talvilomaviikolla: Helsinki-kanava, Annantalon Youtube-kanava, Maunula-kanava ja kulttuuri­talojen sosiaalinen media. Vapaa pääsy.

Malmitalon talvilomasuunnistus. Ota perheesi mukaan talvilomalla ja lähde leikkimielisen suunnistuksen merkeissä tutustumaan Malmitalon ympäristöön. Suunnistus on suunnattu lapsille ja perheille. Karttoja ja tuloskortteja saat omatoimiseen suunnistamiseen Malmitalon aulasta tai EasySportin netti­sivuilta www.easysport.fi. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1). Vapaa pääsy.

Kanneltalon talvilomasuunnistus. Ota perheesi mukaan talvilomalla ja lähde leikkimielisen suunnistuksen merkeissä tutustumaan Kanneltalon ympäristöön. Suunnistus on suunnattu lapsille ja perheille. Karttoja ja tuloskortteja saat omatoimiseen suunnistamiseen Kanneltalon aulasta tai EasySportin netti­sivuilta easysport.fi. Kanneltalo (Klaneettitie 5). Vapaa pääsy.

