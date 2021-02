Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra feat. Aki Rissanen: Art Forms. Kaapelitehtaalla taltioitu konsertti on katsottavissa UMO Helsinki -mobiili­sovelluksessa 25.2. saakka. Liput 10 e.

Konsertti: Suad. Sellosalissa aikaisemmin helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Mukana lavalla Suadin kanssa nähdään Henri Lindström, Tommi Toijonen, Mikko Viljakainen ja Tapio Viitasaari. Konserttitallenne on nähtävissä Urban Espoo -verkkosivustolla (urbanespoo.fi/lava/) 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Mikael Jakobsson. Koko Jazz Clubin suora­toistona lähetettävässä konsertissa esiintyy pianisti Mikael Jakobsson, joka on erikoistunut 1950–1960-luvun mainstreamiin. Rumpuja triossa soittaa Jukkis Uotila ja bassoa Heikko Remmel. Trion ohjelmisto koostuu omista sävellyksistä ja uudelleen sovitetuista jazzstandardeista. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan Tiketti­Stream-palvelussa (tiketti.stream/fi/). Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 6,40 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Ivan Tsaarinpoika kokee elämänsä seikkailun etsiessään sadun ihmeellistä Tulilintua. Matkallaan Ivan joutuu moneen pulaan, joista hänet pelastaa viisas Kettu. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Luento: Musiikkia ja filosofiaa: Musiikki yhteiskunnan peilinä ja toisinpäin. Luentokonsertin teoksissa heijastuvat sodan kasvot Napoleonin taisteluista toiseen maailmansotaan. Professori Anne Kauppalan luennon musiikkinäytteet esittävät Jenni Lättilä, sopraano, ja Jenni Lappalainen, piano. Linkki tapahtumaan löytyy Sibelius-Akatemian verkkosivujen tapahtumakalenterista. Verkko­tapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Espoon modernin taiteen museon virtuaalinen taideloma 23.–26.2. Joka päivä klo 13–14.30 on erilaista ohjelmaa, jossa pääsee tekemään taidetta. Jokaisen päivän ohjelmaan ilmoittaudutaan erikseen ja vastausviestissä saa osallistumislinkin ja ohjeet Zoom-alustan käytöstä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kuva­taidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Voit tutustua ennakkotehtävään, päiväkohtaiseen ohjelmaan ja lisätehtäviin Emman verkkosivuilla osoitteessa: emmamuseum.fi. Vapaa pääsy.

Taiteile kotona! – Virtuaalinen taidetyöpaja lapsille. Keravan kuvataide­koulun opettajien laatimilla tehtävävideoilla pääset kokeilemaan esimerkiksi sarjakuvaa, mediataidetta, maalausta ja rakentelua. Sopii 7–15-vuotiaille. Tehtävävideot julkaistaan Kimppa!-lastenkulttuuriviikolla arkipäivisin klo 12 Keravan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Talvinen omatoimitähtiretki Suomenlinnassa. Omatoiminen tähtiretki johdattaa Helsingin hienoimman tähtitaivaan alle. Suomenlinna on pimeä paikka, yksi Helsingin pimeimmistä ja siksi voit linnoituksessa helposti nähdä jotain, mikä muualla kaupungissa ei ole niin helppoa: tähdet ja tähtitaivaan ilmiöt. Ursan laatima tähtireitti johdattaa Suomenlinnan pimeisiin paikkoihin tähtitaivaan alle. Ohjeet reitille löytyvät osoitteesta www.suomenlinna.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva kahvila Karpinselällä, Laajasalon uimarannan edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napakelkalla, kokeilla pilkkimistä, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Kahvila on avoinna klo 10–18. Lisätietoja osoitteessa www.facebook.com/helsinginlatukahvila. Vapaa pääsy.

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Rata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Talvikeskus Talven ihmemaan tykki-ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihto­kokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Alueelle rakentuu mm. lumipalloilukenttä, sekä curling- ja jääminigolfrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 9–20. Liput 7 ja 9 e.

Unelmalumitehdas. Saisiko olla lautasellinen kimaltavia lumikinoksia, värikäs taikalumitunturi tai leijailevaa lumihattaraa? Nouda yllätyspussi täynnä lumimaalausaarteita ja hyppää huurteiseen etätaidetyöpajaan. Pusseja on saatavilla talvilomaviikolla aikana seuraavista kulttuurikeskuksista tai kirjastoista: Stoa, Maunula-talo, Vuo­talo ja Kanneltalo. Unelmalumitehtaan videoitu ohjeistus löytyy seuraavista kanavista talvilomaviikolla: Helsinki-kanava, Annantalon Youtube-kanava, Maunula-kanava ja kulttuuri­talojen sosiaalinen media. Vapaa pääsy.

Kansallismuseon Arkkitehtuurisafari. Kansallisromanttisen, kansainvälisesti jugendtyyliä edustavan rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He inspiroituivat suomalaisesta luonnosta ja eurooppalaisista vaikutteista ja ovatkin ikuistaneet rakennukseen monia eläimiä ja kasveja. Tee kävelyretki Kansallismuseon ympäristöön ja etsi eläimet museorakennuksesta. Lisätietoja löytyy Kansallis­museon verkkosivulta. Kansallismuseo, Linnanpiha (Mannerheimintie 34) klo 7–21. Vapaa pääsy.

