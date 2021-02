Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Suad. Sellosalissa aikaisemmin helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Konserttitallenne on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Höpinätötterö. Höpinä­tötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko perheelle. Lauluissa seikkailevat muun muassa vauhdikkaat ralliautot, herkulliset voileivät sekä Nestori-mato. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Jazz For Kids: Mikko

Pettinen & Vesa Ojaniemi. Trumpetisti Mikko Pettinen ja basisti Vesa Ojaniemi värittävät soittimiaan efektien ja sämplereiden avulla luoden uutta ja jännittävää sointimaailmaa, ja yllättävät kuulijoiden lisäksi myös itsensä. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla 1.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. saakka. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista Tiketti­Stream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Ivan, Kettu ja Tulilintu. Tanssiteatteri Raatikko ja Wusheng Company esittävät venäläiseen kansansatuun perustuvan tarinan. Tallenne on nähtävillä keikalla.fi-palvelussa 28.2. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos saa ensi-iltansa Zodiakin Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n älykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e. Ryhmälippu 50 e.

Espoon modernin taiteen museon virtuaalinen taideloma 23.–26.2. Joka päivä klo 13–14.30 on erilaista ohjelmaa, jossa pääsee tekemään taidetta. Jokaisen päivän ohjelmaan ilmoittaudutaan erikseen ja vastausviestissä saa osallistumislinkin ja tarkemmat tekniset ohjeet Zoom-alustan käytöstä. Mukaan voi liittyä selaimen kautta. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Voit tutustua ennakkotehtävään, päiväkohtaiseen ohjelmaan ja lisätehtäviin Emman verkkosivuilla osoitteessa emma­museum.fi. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Satulintujen pönttöbongaus. Terve­tuloa hiihtolomalla Lapinlahden puistoon omatoimiselle pönttökierrokselle, jonka kymmenen rastia saavat koko perheen liikkumaan lintumaiseen tyyliin. Pönttökierroksen kartat ovat saatavilla pääportilta ja Lapinlahden sairaalan päärakennuksessa sijaitsevasta Kahvila Lähteestä sen aukioloaikoina. Arvaatko, kuinka monta linnunpönttöä Lapinlahden puistosta löytyy? Käy vastaamassa tapahtuman Facebook-sivulla. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.

Unelmalumitehdas. Saisiko olla lautasellinen kimaltavia lumikinoksia, värikäs taikalumitunturi tai leijailevaa lumihattaraa? Nouda maksuton yllätyspussi täynnä lumimaalausaarteita ja hyppää huurteiseen etätaidetyöpajaan. Pusseja on saatavilla talvilomaviikolla aikana seuraavista kulttuurikeskuksista tai kirjastoista: Stoa, Maunula-talo, Vuotalo ja Kanneltalo. Unelmalumi­tehtaan videoitu ohjeistus löytyy seuraavista kanavista talvilomaviikolla: Helsinki-kanava, Annantalon Youtube-kanava, Maunula-kanava ja kulttuuritalojen sosiaalinen media. Vapaa pääsy.

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva kahvila Karpiselällä, Laajasalon uimarannan edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napakelkalla, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Kahvila on avoinna klo 10–18. Ajankohtainen jäätilanne ja saapumisohjeet: www.facebook.com/helsinginlatukahvila. Vapaa pääsy.

Laajalahden matkaluistelurata. Helsingin Laajalahteen meren jäälle on tehty kahden kilometrin pituinen matkaluistelurata. Matkaluistelurata on ulkoilijoiden käytössä niin kauan kuin jäällä liikkuminen on turvallista. Lähtöpaikan osoite on Munkkiniemenranta 2. Vapaa pääsy.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki- ja luonnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 9–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e.

Kansallismuseon Arkkitehtuurisafari. Kansallisromanttisen rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He inspiroituivat suomalaisesta luonnosta ja eurooppalaisista vaikutteista ja ovatkin ikuistaneet rakennukseen monia eläimiä ja kasveja. Tee kävelyretki Kansallismuseon ympäristöön ja etsi eläimet museorakennuksesta. Lisätietoja löytyy Kansallis­museon verkkosivulta. Kansallismuseo, Linnanpiha (Mannerheimintie 34) klo 7–21. Vapaa pääsy.

