Vivian Maier: New York 1954.­

Suomen valokuvataiteen museon K1-näyttelytilan uuteen Vivian Maierin näyttelyyn pääsee tutustumaan tänään virtuaaliopastuksella. Amerikkalainen Vivian Maier (1926–2009) oli itseoppinut valokuvaaja, joka kulki New Yorkin ja Chicagon kaduilla ikuistaen ihmisiä, maisemia ja kaupunkielämää. Näyttely keskittyykin tähän Maierin tunnetuimpaan tuotantoon eli katuvalokuviin. Se on jatkoa vuonna 2020 esillä olleelle Maierin näyttelylle, joka oli Suomen valokuvataiteen museon kaikkien aikojen suosituin näyttely. Opastus on nähtävillä museon Instagram-sivuilla kello 17.Instagram.com/valokuvamuseo. Vapaa pääsy.