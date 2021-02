Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Henrik Järvi – Palmgren 2:24 preludia ja Kevät! Lauantai-iltapäivän pianoresitaalissa kuullaan Palmgrenin 24 preludia sekä pianosarja Kevät op. 27, jonka osana kuullaan myös Toukokuun yö. Pianokonsertti lähetetään Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 16. Vapaa pääsy.

Konsertti: Jazz For Kids: Mikko Pettinen & Vesa Ojaniemi. Trumpetisti Mikko Pettinen ja basisti Vesa Ojaniemi värittävät soittimiaan efektien ja sämplereiden avulla luoden uutta ja jännittävää sointimaailmaa, ja yllättävät kuulijoiden lisäksi myös itsensä. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla 1.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput

12,70 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera Tanssiteatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e. Ryhmälippu 50 e.

Instagram Live -opastus Arkkitehtuuri­museon näyttelyihin. Museopedagogi Kaura Raudaskosken opastamana tutustutaan museon Suomen arkkitehtuuria – Katsaus 2020 -näyttelyyn. Myös Pohjoismaiden paviljongissa Venetsian kansainvälisessä arkkitehtuuribiennaalissa 2018 esitelty Another Generosity -installaatio saa ensiesityksensä kotimaassa. Liven aikana on mahdollista kysyä kysymyksiä. Tallenne on katsottavissa Arkkitehtuurimuseon IGTV:ssä myös myöhemmin. Instra­gram-opastus @mfa_arkkitehtuuri­museo klo 15. Vapaa pääsy.

Luovaa piirustusta Emmassa – Plastinen sommittelu ja piirustus. Espoon modernin taiteen museon Emman verkkotapahtumassa tutustumme kolmiulotteisten aiheiden sommitteluun. Ohjaajana toimii kuvataidekasvattaja Tero Hytönen. Osallistuaksesi tarvitset vain kynän ja paperia. Osallistumislinkki löytyy tapahtumapäivänä Emma-museon verkkosivulta kategoriasta "Tapahtumat". Tapahtuma klo 14–15.30. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Talvinen omatoimitähtiretki Suomenlinnassa. Omatoiminen tähtiretki johdattaa Helsingin hienoimman tähtitaivaan alle. Suomenlinna on pimeä paikka, yksi Helsingin pimeimmistä ja siksi voit linnoituksessa

helposti nähdä jotain, mikä muualla kaupungissa ei ole niin helppoa: tähdet ja tähtitaivaan ilmiöt. Tähtitieteellinen yhdistys Ursan laatima uusi omatoiminen tähtireitti johdattaa Suomenlinnan pimeisiin paikkoihin tähtitaivaan alle. Reitillä sinulle aukeaa pimeän ilta- ja yötaivaan ihmeet. Opit tunnistamaan planeettoja, tähtikuvioita ja Kuun kiertoa. Ohjeet reitille löytyvät osoitteesta www.suomenlinna.fi. Vapaa pääsy.

Satulintujen pönttöbongaus. Terve­tuloa hiihtolomalla Lapinlahden puistoon omatoimiselle pönttökierrokselle, jonka kymmenen rastia saavat koko perheen liikkumaan lintumaiseen tyyliin. Pönttökierroksen kartat ovat saatavilla pääportilta ja Lapinlahden sairaalan päärakennuksessa sijaitsevasta Kahvila Lähteestä sen aukioloaikoina. Arvaatko, kuinka monta linnunpönttöä Lapinlahden puistosta löytyy? Käy vastaamassa tapahtuman

Facebook-sivulla. Lapinlahden

Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva kahvila Karpinselällä, Laajasalon uimarannan edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napakelkalla, kokeilla pilkkimistä, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Perille pääsee kävellen, hiihtäen, luistellen ja potkukelkalla. Kahvila on avoinna klo 10–18. Lisätietoja:

www.facebook.com/helsinginlatu­kahvila. Vapaa pääsy.

Talvilomalla Haltiaan ja Nuuksioon. Nuuksiossa ja Haltiassa on tarjolla monipuolisia aktiviteetteja talvilomalaisille. Pääset retkeilemään niin lumikengin, suksin, kuin pyörälläkin. Myös laskettelu ja poroihin tutustuminen onnistuvat. Katso kaikki talviloma-aktiviteetit osoitteesta www.haltia.com. Suomen Luontokeskus Haltia (Nuuksiontie 84, Espoo) klo 10–17. Vapaa pääsy. Aktiviteetit ja näyttelyt maksullisia.

Talven ihmemaa. Koko perheen talvikeskus Talven ihmemaan tykki-ja luonnnonlumi tarjoaa talvisia aktiviteetteja. Kävijöitä palvelevat haliponit ja huskyajelut, hiihtokokeilu, pulkka- ja liukurimäki sekä keppihevosrata. Vermo-areena (Valjakkotie, Espoo) klo 9–20. Liput 7 ja 9 e. Perhelippu 30 e.

Kansallismuseon Arkkitehtuurisafari. Kansallisromanttisen, kansainvälisesti jugendtyyliä edustavan rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. He inspiroituivat suomalaisesta luonnosta ja eurooppalaisista vaikutteista ja ovatkin ikuistaneet rakennukseen monia eläimiä ja kasveja. Tee kävelyretki Kansallismuseon ympäristöön ja etsi eläimet museorakennuksesta. Lisätietoja Arkkitehtuurisafarista löytyy Kansallsimuseon verkkosivulta. Kansallismuseo, Linnanpiha (Mannerheimintie 34) klo 7–21. Vapaa pääsy.Koonnut Elina Suomalainenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa