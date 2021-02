Valikoima päivien tapahtumia.

SUNNUNTAI

Verkkotapahtumia

Konsertti: Iltasoitto Leppävaaran kirkossa. Kalevalanpäivän konsertissa vaelletaan syvissä mietteissä. Sole Mustonen, oboe, ja Pauliina Hyry, urut, esittävät Olli Mustosen säveltämän kareliaaniseen kansanperinteeseen perustuvan teoksen Sielulintu. Lisäksi kuullaan Loilletin, Albinonin ja Bachin musiikkia. Konsertti lähetetään Leppävaaran seurakunnan YouTube-kanavalla ja Facebook-sivulla klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: Höpinätötterö. Höpinä­tötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko perheelle. Lauluissa seikkailevat vauhdikkaat ralliautot, herkulliset voileivät sekä Nestori-mato. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla. Vapaa pääsy.

Teatteri: Seela Sella seisaallaan! Miltä nykyajan Suomi näyttää kun sitä syynää turhia kaihtelematon ja kokemuksen karaisema kiukkuinen daami? Leena Tamminen on kirjoittanut monologin, jonka pippurinen pääosanesittäjätär on hurmannut teatteriyleisöä ympäri Suomen. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen monikameratallenne vuodelta 2009 on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 8.3. asti. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssiteatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e. Ryhmälippu 50 e.

Luento: Kalevalaiset kadunnimet Käpylässä. Dosentti Mikko-Olavi Seppälä luennon aiheena on Käpylän kalevalaiset kadunnimet, ja Käpylä-Seuran puheenjohtaja Tintti Karppinen esittää nykyaikaan sijoitetun version Lemminkäisen äidistä. Lisäksi julkistetaan Mitä karjalaisuus minulle merkitsee? -kirjoituskilpailun tulokset Kalevalan ja karjalaisuuden päivän tilaisuudessa. Esitykset suoratoistetaan Karjalan Liiton Facebook Live -palvelussa klo 14. Verkkotapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Tapahtumia ulkona

Omatoimiset veistoskierrokset. Helsingin alueella on lähes 500 ulkoveistosta, ympäristötaiteen teosta ja historiallista muistomerkkiä. HAM Helsingin taidemuseon sivuilta löytyy ehdotuksia veistosreiteistä, joilla voi tutustua pääkaupungin julkisiin veistoksiin. Reitit löytyvät osoitteesta: reitit.hamhelsinki.fi. Vapaa pääsy.

Satulintujen pönttöbongaus. Lapinlahden puiston omatoimisen pönttökierroksen kartat ovat saatavilla pääportilta ja Lapinlahden sairaalan pää­rakennuksessa sijaitsevasta Kahvila Lähteestä sen aukioloaikoina. Arvaatko, kuinka monta linnunpönttöä Lapinlahden puistosta löytyy? Käy vastaamassa tapahtuman Facebook-sivulla – arvomme yllätyspalkinnon. Lapinlahden Lähde (Lapinlahdenpolku 8). Vapaa pääsy.

Helsingin latukahvila. Helsingin Latukahvila on hiihtolomaviikon ajan toiminnassa oleva pop-up-kahvila Karpinselällä, Laajasalon uimarannan (Reposaarentie) edustalla. Latukahvilassa voi hurjastella napakelkalla, kokeilla pilkkimistä, pelata jääcurlingia ja paistaa makkaraa nuotiolla. Kahvila on avoinna sunnuntaina klo 10–18. Ajankohtaisen jäätilanne ja saapumisohjeet: www.facebook.com/helsinginlatukahvila/. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Verkkotapahtumat

KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy Riitta Paakki Trio. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja sekä sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertin tallenne on katseltavissa 7 päivän ajan. Konsertti suoratoistetaan TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 6,40 e.

Konsertti: CelloFest: From Italy with love. Sellisti Erica Piccotti ja pianisti Martin Malmgren konsertoivat Temppeliaukion kirkossa. Martuccin, Beethovenin ja Griegin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana CelloFestin verkkosivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Ooppera: Philip Glass: Akhnaten. Aleksanterin teatterin tallenne Ooppera Skaalan ja Opera Boxin yhteistuotannosta. Esitystallenne on katseltavissa TikettiStream-palvelun kautta 1.4. asti. Liput 25 e.

Luento: Löytöretkellä Helsingissä: Metrolla museoon! Soili Poikonen luennoi aiheesta Museokohteet metroreitin varrella, Itäkeskuksesta Tapiolaan. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luentoklo 12. Vapaa pääsy.

Luento: Veni, vidi, vici – latinankielisiä lentäviä lauseita. Latinankielisiin sanontoihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Tutustumme tärkeimpiin lentäviin lauseisiin. Luennolle osallistuminen ei edellytä latinan taitoa. Aiheena rakkaus, ystävyys ja ihmissuhteet. Luennoitsijana filosofian tohtori Ari Saastamoinen.Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa