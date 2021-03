Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: CelloFest: The Journey of The Cello. Sibelius-Akatemian gaala-konsertissa esiintyvät mm. Sujari Britt, Jaani Helander, Ola Karlsson ja Laura Marin, sello, Valeria Resjan ja Mariko Furukawa, piano, ja Piia Komsi, sopraano.v Konsertti lähetetään suorana osoitteessa CelloFestin verkkosivulla (cellofest.fi) klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Elämäni virsi. Kanttorit Katri Vanhamäki ja Hanna Järvinen esittävät toivevirsiä ja hengellisiä lauluja suoratoistetussa konsertissa Vartiokylän kirkolta. Oman toiveensa kertovat videon välityksellä mm. laulaja Erin ja piispa Teemu Laajasalo. Konsertin aikana kuullaan sekä tarinoista toiveiden taustalla että Yhteisvastuu­keräyksestä, jolla tänä vuonna kerätään rahaa ikäihmisten tukemiseen Suomessa ja maailmalla. Konsertti lähetetään suorana Vartiokylän seurakunnan Facebook-sivulla, ja sen voi myöhemmin katsoa myös Youtubessa. Konsertti alkaa klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: Maisterikonsertti: Manca Dornik, harmonikka. Tapahtuma suoratoistetaan Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suad. Sellosalissa helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Konserttitallenne on nähtävissä Urban Espoo -verkko­sivustolla (urbanespoo.fi/lava/) 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy RIitta Paakki Trio: Riitta Paakki, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Mikko Hassinen, rummut. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja sekä sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertin tallenne on katseltavissa Tiketti­Stream-palvelussa (tiketti.­stream/fi/) 8.3. saakka. Liput 6,40 e.

Lastenkonsertti: Höpinätötterö. Höpinä­tötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko perheelle. Lauluissa seikkailevat muun muassa vauhdikkaat ralliautot, herkulliset voileivät sekä Nestori-mato. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla. Vapaa pääsy.

Teatteri: Seela Sella seisaallaan! Miltä nykyajan Suomi näyttää kun sitä syynää turhia kaihtelematon ja kokemuksen karaisema kiukkuinen daami? Leena Tamminen on kirjoittanut monologin, jonka pippurinen pääosanesittäjätär on hurmannut teatteriyleisöä ympäri Suomen. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen monikameratallenne vuodelta 2009 on katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 8.3. saakka. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Luento: Studia Generalia: Tiedon ja tieteen rajat. Tiede on pisimmälle hioutunut keinomme ymmärtää maailmaa. Tieto ympäröi meitä kaikkialla. Mutta missä menevät sen rajat? Luennoimassa Aku Visala, Aleksi Vuorinen ja Sonja Koski. Hyvän tiedon resepti sarjan luento suoratoistetaan Tiede­kulmasta ja niitä voi seurata Tiedekulman verkkosivujen kautta klo 17–19 sekä katsoa myöhemmin tallenteina. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Säätyvaltiopäivät ja niiden asiakirjat. Koulutuksessa perehdytään säätyvaltiopäivien toimintaan ja asiakirjalähteisiin. Erityisesti kiinnitetään huomiota kolmeen kysymykseen: siirtyminen säätyvaltiopäivistä yksikamariseen eduskuntaan, säätyvaltiopäivien alkuperäislähteet Eduskunnan arkistossa ja sääty­valtiopäivien painetut asiakirjasarjat. Koulutus on tarkoitettu kaikille säätyvaltiopäivistä ja valtiopäiväasiakirjoista kiinnostuneille. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valo­kuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteessa valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/.

