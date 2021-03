Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumat

Konsertti: HKO & Mälkki & Chase. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Susanna Mälkki. Solistina Claire Chase, huilu. Branderin, Laran, Saari­ahon ja Haydnin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana HKO Screen -mobiilisovelluksessa, Yle Radio 1:ssä sekä Yle Areenassa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Suad. Sellosalissa aikaisemmin helmikuussa kuvattu Suadin konserttitallenne tarjoilee pehmeäsoundisen keikan, jossa debyyttialbumi kuullaan kokonaisuudessaan. Mukana lavalla Suadin kanssa nähdään Henri Lindström, Tommi Toijonen, Mikko Viljakainen ja Tapio Viitasaari. Konserttitallenne on nähtävissä Urban Espoo -verkkosivustolla 3.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy RIitta Paakki Trio: Riitta Paakki, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Mikko Hassinen, rummut. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja ja sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Tallenne on katseltavissa Tiketti­Stream-

palvelussa 8.3. saakka. Liput 6,40 e.

Lastenkonsertti: Höpinätötterö. Höpinätötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria koko perheelle. Lauluissa seikkailevat muun muassa vauhdikkaat ralliautot, herkulliset voileivät sekä Nestori-mato. Konsertti on nähtävissä urbanespoo.fi-sivulla. Vapaa pääsy.

Teatteri: Seela Sella seisaallaan! Miltä nykyajan Suomi näyttää kun sitä syynää turhia kaihtelematon ja kokemuksen karaisema kiukkuinen daami? Leena Tamminen on kirjoittanut monologin, jonka pippurinen pääosanesittäjätär on hurmannut teatteriyleisöä ympäri Suomen. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen monikameratallenne vuodelta 2009 on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 8.3. asti. Liput 10 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssiteatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e.

Luento: Etelä-Amerikan kirjallisuutta. Lähdetään matkalle Etelä-Amerikkaan kirjallisuuden kautta. Tutkija, filosofian tohtori Auli Leskinen lue katsauksen Uruguayn kirjallisuuden vaiheisiin osana maailmankirjallisuutta. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Varhainen kivikausi Brittein saarilla. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Britannian esihistoriaa -sarjassa. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Nuori/Voima -klubi: Limbo. Kahden keskustelun illan ensimmäisessä keskustelussa kohtaavat kriitikko Matti Tuomela sekä kirjailija Niko Hallikainen, jotka keskustelevat luokasta ja maskuliinisuudesta. Toisessa, balettiaiheisessa keskustelussa kohtaavat runoilija Aura Nurmi ja kriitikko Henna Raatikainen. Miksi ja miten balettia fanitetaan nykypäivänä? Klubin luotsaavat Nuori Voima -lehden päätoimittajat Taija Roiha ja Vesa Rantama. Lähetystä voi seurata Nuori Voima -lehden Facebook-livessä, ja lähetys on katsottavissa sunnuntaihin 7.3. saakka. Tapahtuma lähetetään suorana Nuoren Voiman Liiton toimistolta ilman yleisöä klo 19–21. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailija­vierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät hakusanalla Kirjasto kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä nyt ajankohtainen Poikkeusaikoja-sarja. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja mu­seoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi. Vapaa pääsy.

