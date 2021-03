Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Noiduttu rakkaus. Lohjan kaupunginorkesteri johtajanaan Jukka Untamala. Solistina Ismo Eskelinen, kitara. Konsertissa kuullaan Joaquín Rodrigon Aranjuez-konsertto kitaralle ja orkesterille sekä Manuel De Fallan Noiduttu rakkaus. Konsertti suoratoistetaan Lohjan kulttuuripolun Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy Riitta Paakki Trio: Riitta Paakki, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Mikko Hassinen, rummut. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja sekä sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertin tallenne on katseltavissa Tiketti­Stream-palvelussa (tiketti.stream/fi/) 8.3. saakka. Liput 6,40 e.

Konsertti: Turku Jazz Stream Festival 4.–6.3. Torstai-iltana esiintyvät levynjulkaisua juhliva elektro-akustinen Josu Mämmi Trio sekä melankoliaa ja svengiä yhdistelevä Adele Sauros Quartet. Konsertti nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e. Festivaali­passi 27,90 e.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Frozen Petals. Konsertissa kuullaan arkiston helmiä UMOn yli 45 vuoden mittaiselta taipaleelta. Kapellimestarina toimii Ed Partyka. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa suorana livestriiminä klo 15 ja jälkitallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. saakka. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Älä jätä jälkiä. Älä jätä jälkiä on immersiivisen teatterin keinoista lainaava, nukketeatteria ja näyttelijäntyötä yhdistävä esitys, jossa Eeva Putron näyttelemä tyttö palaa toistuvasti omaan tahdottomuuteensa suhteessa ihmiseen, joka ei tahdo sitoutua, muttei myöskään päästää irti. Väkivalta, manipulaatio ja kahden ihmisen kyvyttömyys kommunikoida välittyy tytön kertomuksesta sekä Maija Westerholmin nukkejen ja Jussi Järvisen näyttelemän miehen kautta. Käsikirjoitus Jenni Nikinmaa. Esitys on katsottavissa eventbrite.ie-sivustolla klo 19. Liput 10 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssiteatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e. Ryhmälippu 50 e.

Sirkus: O'DD. Race Horse Companyn scifin maailmasta inspiraationsa saava nykysirkusesitys, joka tutkii ihmisyyttä ja muutosta yksilöä suurempien voimien kourissa. Ohjaus Rauli Dahlberg ja koreografia Jarkko Mandelin. Rooleissa Rauli Dahlberg ja Miro Mantere. Esitys nähdään suorana Stoan Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Luento: Akhemenidien Persia ja zarathustralaisuus. Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarjassa käsitellään nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi. Helsingin työ­väenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkko­tapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Kevätkylvöjä. Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen puutarhuri Taina Laaksoharju kylvää esikasvatettavien kasvien siemeniä sekä lisää yrttejä pistokkaista. Tapahtuma lähetetään kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivulla klo 14. Vapaa pääsy.

Luento: Muinainen muoti -teema­luento. Amos Rexin Egyptin loisto -näyttelyyn liittyvällä teemaluennolla tekstiilisuunnittelija Eve Hamarin ja vaatesuunnittelija Alisa Närväsen matkassa tutustutaan tuhansia vuosia vanhoihin vaatteisiin ja esineisiin sekä niiden merkityksiin. Liput museon verkko­sivulta. Etäopastus toteutetaan Zoom-alustalla klo 18. Liput 5 ja 8 e.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Muutosta ilmassa 360° -virtuaali­kierros. Ilmasto ja meitä ympäröivät olosuhteet ovat muuttuneet vuosi­tuhansien aikana. Ihmisellä on ollut ja on enenevässä määrin vaikutus ilmastoon ja muuhun ympäristöönsä. Muutosta ilmassa 360 ° -kierros raottaa maapallon menneisyyttä ja kuljettaa katsojan läpi sen eri aika­kausien sekä luo kuvan ihmisen roolista ympäristön muokkaajana. Kierros on kuvattu 360 ° -menetelmällä, joten matkan varrella voit pysähdellä ja tutustua näyttelyn yksityiskohtiin kaikkialla ympärilläsi. Lisäksi salien seinillä on erilaisia infopisteitä, joita napauttamalla saat lisätietoa näyttelyn teemoista. Kierros on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virtuaalikierros löytyy Luonnon­tieteellisen museon verkko­sivulta (www.luomus.fi/fi/virtuaali­kierrokset). Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.