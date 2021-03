Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO:n Nuorten solistien konsertti. Radion sinfoniaorkesteri johtajanaan Erkki Lasonpalo. Solisteina Lilja Haatainen, viulu, Ilona Turriago, trumpetti, Venla Lahti, kontrabasso, ja Oona Koivukangas, sello. Konsertti nähdään suorana Yle Areenassa klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: CelloFest: Joonas Kokkonen 100. Turun filharmoninen orkesteri johtajanaan Olli Mustonen, solistina Senja Rummukainen, sello. Mendelssohnin, Kokkosen ja Brahmsin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Turun filharmonisen orkesterin verkkosivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Ooppera: Philip Glass: Akhnaten. Aleksanterin teatterin tallenne Ooppera Skaalan ja Opera Boxin yhteistuotannosta. Oopperan ohjasivat Ville Saukkonen ja Janne Lehmusvuo, ja sen johtaa kapellimestari Jonas Rannila. Esitystallenne on katseltavissa Tiketti­Stream-palvelun kautta 15.3. saakka. Liput 25 e.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Frozen Petals. Verkkokonsertissa kuullaan arkiston helmiä Umon yli 45 vuoden mittaiselta taipaleelta. Historian helmet orkesterin kanssa 2020-luvulle virittää kapellimestari Ed Partyka. Konsertin tallenne on nähtävillä Umo Helsinki -mobiilisovelluksessa tai helsinki­kanava.fi:ssä 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy Riitta Paakki Trio: Riitta Paakki, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Mikko Hassinen, rummut. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja sekä sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertin tallenne on katseltavissa Tikettistream-palvelussa (tiketti.stream/fi/) 8.3. saakka. Liput 6,40 e.

Konsertti: Turku Jazz Stream Festival 4.–6.3. Perjantai-iltana esiintyvät basisti Jori Huhtalan luotsaama Talambo sekä Mikko Karjalainen Fellowship Quintet vieraanaan sanataituri Pale­face. Konsertti nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 12,90 e. Festivaalipassi 27,90 e.

Konsertti: Iiris Tarnanen: The Day I Was Born. Iiris Tarnasen debyyttialbumin levynjulkaisukonsertti nähtävillä osoitteessa urbanespoo.fi klo 19 sekä tallenteena 14.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. saakka. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: Seela Sella seisaallaan! Miltä nykyajan Suomi näyttää kun sitä syynää turhia kaihtelematon ja kokemuksen karaisema kiukkuinen daami? Leena Tamminen on kirjoittanut monologin, jonka pippurinen pääosanesittäjätär on hurmannut teatteriyleisöä ympäri Suomen. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen monikameratallenne vuodelta 2009 on katsottavissa Tiketti­stream-palvelussa 8.3. saakka. Liput 10 e.

Tanssi: Liisa Pentti: Neljä x duetto + 1. Neljä x duetto + 1 -teos pohjautuu autismin kirjon nuorille suunnatuille, viikoittaisille tanssitunneille ja niiden aikana muotoutuneille kehollisille harjoitteille. Koreografi Liisa Pentin ohjaama teos on katsottavissa Zodiakin Youtube-kanavalla. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n alykäs ja räväkkä Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 8.3. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajan­kohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valo­kuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podcast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -video­sarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteessa valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.