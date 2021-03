Nykysirkusryhmä Race Horse Companyn esityksessä O’DD nähdään sirkustaiteilija Rauli Dahlbergin akrobatiaa trampoliinilla. Dahlbergin sooloteos on saanut inspiraationsa scifin maailmasta, ja siinä kurkistetaan ihmisen tulevaisuuden kuviin. Teoksen koreografista vastaa Dahlbergin lisäksi Jarkko Mandelin, ja äänimaailman on suunnitellut muusikko Miro Mantere. Esityksen taltiointi on katsottavissa Stoan Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla perjantain 5.3. ajan.Stoan Facebook-sivut ja Helsinki-kanava. Vapaa pääsy.