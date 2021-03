Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: CelloFest: Les larmes de Jacqueline. Senja Rummukainen, sello, ja Sibelius-Akatemian kamariorkesteri johtajanaan Antti Tikkanen. Konsertti suoratoistetaan CelloFestin verkko­sivulla ja Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: KJC Stream: Riitta Paakki Trio. Koko Jazz Clubin suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintyy Riitta Paakki Trio: Riitta Paakki, piano, Timo Hirvonen, basso, ja Mikko Hassinen, rummut. Ohjelmistossa jazzoriginaaleja sekä sovituksia suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta. Konsertin tallenne on katseltavissa TikettiStream-palvelussa 8.3. saakka. Liput 6,40 e.

Konsertti: Turku Jazz Stream Festival 4.–6.3. Lauantai-iltaa tähdittävät vuoden artisti Henri Mäntylä, basisti Kaisa Mäensivu sekä maestro Iiro Rantala. Konsertti nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput

9,90 e. Festivaalipassi 27,90 e.

Konsertti: Iiris Tarnanen: The Day I Was B+orn. Iiris Tarnasen debyytti­albumin levynjulkaisukonsertti nähtävillä osoitteessa urbanespoo.fi 14.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Seela Sella seisaallaan! Miltä nykyajan Suomi näyttää kun sitä syynää turhia kaihtelematon ja kokemuksen karaisema kiukkuinen daami? Leena Tamminen on kirjoittanut monologin, jonka pippurinen pääosanesittäjätär on hurmannut teatteriyleisöä ympäri Suomen. Karanteeniteatteri esittää. Esityksen monikameratallenne vuodelta 2009 on katsottavissa Tikettistream-palvelussa 8.3. asti. Liput 10 e.

Teatteri:Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näyttely kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään monikameratekniikalla tuotettuna taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Bravo!-festivaali 6.–14.3. Kansainvälinen lasten ja nuorten esittävän taiteen Bravo!-festivaali tarjoaa tänä keväänä virtuaalisisältöjä lapsille, nuorille ja perheille. Nähtävillä ovat Teatro Al Vacion värikäs meksikolais-argentiinalainen sanaton esitys Nada (yli 3-v.), Kompani Giraffin sanaton maaginen akrobatiaesitys Tvärslöjd (yli 3-v.) brittiläisen A Line Artin osallistavien aktiviteettien sarja Anna & Arji's Broom Cupboard, Ilmatila-ryhmän ilma-abrobatiateos Opuntia, Teatteri QO & Karavanin kahdesta nukketeatterielokuvasta muodostuva sanaton esitys Kaukokaiku (yli 4-v.) sekäClaire Parsons Co.:n jongleerausta ja miimiä yhdistelevä sanaton esitys Soon Swoon (yli 7-v.). Festivaalin ohjelmat ovat nähtävissä festivaalin nettisivuilla www.bravofestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Bravo!-festivaali 6.–14.3: Keisarin uudet vaatteet. Red Nose Companyn Keisari hurmaa meiningillä ja svengaavalla musiikilla Avicista Abbaan. Yksi asia on universaali ja varma: alastoman keisarin takapuoli naurattaa meitä kaikkia. Suoratoistettava esitys nähdään Zoom-alustalla, ja siihen tulee ilmoittautua ennakkoon Bravo!-festivaalin verkkosivulla. Esitys klo 18. Vapaa pääsy.

Lasten museofestarit: Avaruusseikkailu 2021 6.–7.3. Kapteeni Futuro tuo avaruudesta mukanaan kosmiset kaverinsa, jotka ilahduttavat festarivieraita musiikkiesityksillä, työpajoilla ja taide-elämyksillä. Lasten museofestareilla nähdään Vuokko Hovatan ja Kalle Chydeniuksen luotsaama Sisidisko ja Sari Aallon Kosminen Show. Noin tunnin pituinen festarilähetys nähdään osoitteessa lastenmuseofestarit.fi. lauantaina 6.3. klo 11 ja 13 sekä sunnuntaina 7.3. klo 12 ja 14. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taide­kokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valo­kuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros. Ilmasto ja meitä ympäröivät olosuhteet ovat muuttuneet vuosituhansien aikana. Ihmisellä on ollut ja on enenevässä määrin vaikutus ilmastoon ja muuhun ympäristöönsä. Muutosta ilmassa 360 ° -kierros raottaa maapallon menneisyyttä ja kuljettaa katsojan läpi sen eri aikakausien sekä luo kuvan ihmisen roolista ympäristön muokkaajana. Kierros on kuvattu 360 ° -menetelmällä, joten matkan varrella voi pysähdellä ja tutustua näyttelyn yksityiskohtiin. Lisäksi salien seinillä on erilaisia infopisteitä, joita napauttamalla saa lisätietoa näyttelyn teemoista. Kierros on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virtuaalikierros löytyy Luonnontieteellisen museon verkkosivulta. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa