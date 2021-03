Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Timo Lassy & Teppo Mäkynen. Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen esittävät uuden levynsä antia. Konserttitallenne on nähtävissä osoitteessa urbanespoo.fi 22.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Juurilla: Jonna Geagea. Juki Välipakan ja The Rooty Toot Toot Bandin isännöimällä Juurilla-klubilla vierailee maaliskuussa Jonna Geagea. Konsertin tallenne on nähtävillä Kanneltalon Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla 21.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Gugi Kokljuschkin. Topmost-yhtyeen solistina tunnetuksi tullut Gugi Kokljuschkin on suomalaisen musiikkielämän legenda. Konsertissa Gugia säestävät pianisti Olli Ahvenlahti sekä kitaristit Ville Nurmi ja Puka Oinonen. Kokoonpano esittää kappaleita Gugin soololevyiltä, ikivihreitä sekä Topmost-hittejä. Esitystä ryydittää jutustelu biisien synnystä ja elämästä musiikin parissa. Tallenne Sellosalin konsertista on nähtävillä urban­espoo.fi-sivustolla 20.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Iiris Tarnanen: The Day I Was Born. Iiris Tarnasen debyyttialbumin levynjulkaisukonsertti nähtävillä osoitteessa urbanespoo.fi 14.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Kapellimestarina toimii Ed Partyka. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Luento: Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakupalvelu. Miten eduskunnan asiakirjat löytyvät eduskunnan verkkosivuilta? Jos hallituksen esitysten, valiokuntamietintöjen, äänestysten tai kansanedustajien aloitteiden ja puheiden etsimisessä on haasteita, tämä koulutus on suunniteltu sinulle. Opit etsimään valtiopäiväaineistoja joko hakusanoilla tai valtiopäiväasian viitetiedolla, rajaamaan ja lajittelemaan hakutuloksia ja löytämään uusimpia valtiopäiväaineistoja. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Joogafestival Helsinki 6.–13.3.2021. Hyvinvointitapahtuma Joogafestival Helsinki 2021 järjestetään poikkeuksellisesti verkossa. Luvassa festaritarjouksia sekä monipuolista ja inspiroivaa ohjelmaa. Festivaaliohjelma löytyy osoitteesta www.joogafestival.fi. Vapaa pääsy.

Assembly Winter'21 8.–28.3. Assembly Winter'21 järjestetään kolmiviikkoisena online-tapahtumana. Tapahtuma tarjoaa sisältöä ja aktiviteetteja 24/7 aina pelaamisesta digitaaliseen kulttuuriin: luvassa on esports-turnauksia, kilpailuja ja paneelikeskusteluja. Ohjelma osoitteessa www.assembly.org/winter21/. Vapaa pääsy.

Bravo!-festivaali 6.–14.3. Kansainvälinen lasten ja nuorten esittävän taiteen Bravo!-festivaali tarjoaa virtuaali­sisältöjä lapsille, nuorille ja perheille. Nähtävillä ovat Teatro Al Vacion värikäs meksikolais-argentiinalainen sanaton esitys Nada (yli 3-v.), Kompani Giraffin sanaton maaginen akrobatiaesitys Tvärslöjd (yli 3-v.)brittiläisen A Line Artin osallistavien aktiviteettien sarja Anna & Arji's Broom Cupboard (kieli: englanti ja englanninkielinen viittomakieli), Ilmatila-ryhmän ilma-abrobatiateos Opuntia, Teatteri QO & Karavanin kahdesta nukketeatterielokuvasta muodostuva sanaton esitys Kaukokaiku (yli 4-v.) sekä Claire Parsons Co.:n jongleerausta ja miimiä yhdistelevä sanaton esitys Soon Swoon (yli 7-v. ). Lisäksi nähtävinä ovat tallenteet suoratoistetuista Teater Kojanin ruotsinkielisestä esityksestä Vi och vilda väsen (4–8-v.) ja Nukketeatteri Kuuma ankanpoikasen ja Tehdas Teatterin esityksestä Prinsessa Pikkiriikki – kaikkien tuhmuroijien sankari (5–10-v.). Festivaalin ohjelmat ovat nähtävissä festivaalin nettisivuilla www.bravofestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä satutunneista ja kirjailijahaastatteluista Star Wars -luentoon. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä ajan­kohtainen Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Helsinkikuvia.fi -palvelussa löytyy noin 65 000 valokuvaa Helsingistä ja helsinkiläisistä 1860-luvulta nykypäivään. Museon verkkosivu löytyy osoitteesta www.helsingin­kaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-ääni­tarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podcast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuva­kulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.