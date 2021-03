Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumat

Konsertti: Nuorisokoulutuksen matinea. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat esiintyvät. Konsertti lähetetään suorana Youtubessa. Linkki suoratoistoon Musiikkitalon sivulta lähempänä konserttia. Konsertti alkaa klo 15. Vapaa pääsy.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Pelimanniparaati. Ritarihuoneelta suoratoistona lähetettävässä konsertissa esiintymässä Espoon pelimannit, Inehmo, Kesäpelimannit, Maija ja Liisa, Moonshine, Sakarat Laulupelimannit sekä Shaika Balalaika. Konsertti lähetetään suorana Suomen Kansanmusiikkiliiton Youtube-kanavalla klo 13. Vapaa pääsy.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Frigg & Tallari. Ritarihuoneen iltakonsertissa nähdään suomalaisten musiikkiperinteiden laajaa kirjoa esittelevä Tallari sekä viime vuonna 20-vuotisjuhlaansa viettänyt riemukasta musiikin energiaa tarjoileva Frigg. Lisätietoa ohjelmasta ja liput Kansanmusiikkiliiton verkkosivuilta. Konsertit ovat katsottavissa 7 vuorokautta lähetyspäivän jälkeen. Konsertti lähetetään suorana Youtube-kanavalla klo 19. Liput 10 e.

Konsertti. Olavi Uusivirta Duo. Olavi Uusivirta tunnetaan platinaa ja kultaa myyneistä hiteistään. G Livelabin duo-keikalla hän esiintyy kitaristi Timo Kämäräisen kanssa. Konsertti nähdään suorana G Livelabin verkkosivulla klo 19. Liput 14,90 e.

Konsertti: Maustetytöt – Meni rahahommat pieleen. Maustetyttöjen suorana nähtävällä keikalla mukana myös Samuli Putro, joka esittää ­Maustetyttöjen kappaleita. Keikka lähetetään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Teatteri: Älä jätä jälkiä. Älä jätä jälkiä on immersiivisen teatterin keinoista lainaava, nukketeatteria ja näyttelijäntyötä yhdistävä esitys, jossa Eeva Putron näyttelemä tyttö palaa toistuvasti omaan tahdottomuuteensa suhteessa ihmiseen, joka ei tahdo sitoutua, muttei myöskään päästää irti. Väkivalta, manipulaatio ja kahden ihmisen kyvyttömyys kommunikoida välittyy tytön kertomuksesta sekä Maija Westerholmin nukkejen ja Jussi Järvisen näyttelemän miehen kautta. Esitys on katsottavissa eventbrite.ie-sivustolla klo 14. Liput 10 e.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton teosvälitystapahtumat järjestetään tänä vuonna turvallisesti hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen uusissa verkkogallerioissa. Oranamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalriliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja haluamansa teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Ostopäätöksen saa tehdä myös paikan päällä teoksen nähtyään. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters. fi. Vapaa pääsy.

Joogafestival Helsinki 6.–13.3.2021. Hyvinvointitapahtuma Joogafestival Helsinki 2021 järjestetään poikkeuksellisesti verkossa. Luvassa festaritarjouksia sekä monipuolista ja inspiroivaa ohjelmaa. Festivaaliohjelma löytyy osoitteesta www.joogafestival.fi. Vapaa pääsy.

Taide tuntuu – kehonhuoltoa etänä. Espoon modernin taiteen museon Emman kierroksella tehdään rauhallisia kehonhuoltoharjoituksia ja havainnoidaan sitä, millaisia tunteita taide herättää omassa kehossa. Kierros järjestetään verkkotapahtumana Kosketus-näyttelyssä ja sen ohjaa hyvinvointivalmentaja Rani Saarinen. Osallistumislinkin saa tapahtumapäivänä Emman verkkosivuilta. Tapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Muutosta ilmassa 360° -virtuaali­kierros. Ilmasto ja meitä ympäröivät olosuhteet ovat muuttuneet vuosituhansien aikana. Ihmisellä on ollut ja on enenevässä määrin vaikutus ilmastoon ja muuhun ympäristöönsä. Muutosta ilmassa 360 ° -kierros raottaa maapallon menneisyyttä ja kuljettaa katsojan läpi sen eri aikakausien sekä luo kuvan ihmisen roolista ympäristön muokkaajana. Kierros on kuvattu 360 ° -menetelmällä, joten matkan varrella voit pysähdellä ja tutustua näyttelyn yksityiskohtiin kaikkialla ympärilläsi. Lisäksi salien seinillä on erilaisia infopisteitä, joita napauttamalla saat lisätietoa näyttelyn teemoista. Kierros on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virtuaalikierros löytyy Luonnontieteellisen museon verkkosivulta. Vapaa pääsy.

Bravo!-festivaali 6.–14.3. Kansainvälinen lasten ja nuorten esittävän taiteen Bravo!-festivaali tarjoaa tänä keväänä virtuaalisisältöjä lapsille, nuorille ja perheille. Koko festivaalin ajan nähtävillä ovat Teatro Al Vacion värikäs meksikolais-argentiinalainen sanaton esitys Nada (yli 3-v.), Kompani Giraffin sanaton maaginen akrobatiaesitys Tvärslöjd (yli 3-v.)brittiläisen A Line Artin osallistavien aktiviteettien sarja Anna & Arji's Broom Cupboard (kieli: englanti ja englanninkielinen viittomakieli), Ilmatila-ryhmän ilma-abrobatiateos Opuntia, Teatteri QO & Karavanin kahdesta nukketeatterielokuvasta muodostuva sanaton esitys Kaukokaiku (yli 4-v.)sekä Claire Parsons Co.:n jongleerausta ja miimiä yhdistelevä sanaton esitys Soon Swoon (yli 7-v. ). Lisäksi nähtävinä ovat tallenteet suoratoistetuista Teater Kojanin ruotsinkielisestä esityksestä Vi och vilda väsen (4–8-v.) sekä Nukketeatteri Kuuma ankanpoikasen ja Tehdas Teatterin esityksestä Prinsessa Pikkiriikki – kaikkien tuhmuroijien sankari (5–10-v.). Festivaalin ohjelmat ovat nähtävissä festivaalin nettisivuilla www.bravofestivaali.fi. verkkotapahtuma verkkotapahtuma. Vapaa pääsy.

Bravo!-festivaali 6.–14.3: Piste, piste, piste. Luis Sartori do Valen ja Mira Ravaldin nykysirkusta, tanssia ja elävää kuvataidetta yhdistävä teos on kiehtova matka muotojen ja luovuuden maailmaan, joka syntyy, kun esityshetkessä tyhjästä valkoisesta näyttämöstä luodaan vanhoilla piirtoheittimillä mielikuvituksekas universumi. Company Portmanteaun esitys nähdään suorana festivaalin verkkosivulla klo 15. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa