Valikoima päivien menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista suurin osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä ja musiikkituottaja Martti Vuorisen kynästä. Konsertti lähetetään suorana Lilla Villanin ­Youtube-kanavalla klo 16. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: Gugi Kokljuschkin. Topmost-yhtyeen solistina tunnetuksi tullut Gugi Kokljuschkin on suomalaisen musiikkielämän legenda. Konsertissa Gugia säestävät pianisti Olli Ahvenlahti sekä kitaristit Ville Nurmi ja Puka Oinonen. Kokoonpano esittää kappaleita Gugin soololevyiltä, ikivihreitä sekä Topmost-hittejä. Esitystä ryydittää jutustelu biisien synnystä ja elämästä musiikin parissa. Tallenne Sellosalin konsertista on nähtävillä urbanespoo.fi-sivustolla 20.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Bravo!-festivaali 6.–14.3. Kansainvälinen lasten ja nuorten esittävän taiteen Bravo!-festivaali tarjoaa tänä keväänä virtuaalisisältöjä lapsille, nuorille ja perheille. Nähtävillä ovat Teatro Al Vacion anaton esitys Nada (yli 3-v.), Kompani Giraffin sanaton maaginen akrobatiaesitys Tvärslöjd (yli 3-v.)brittiläisen A Line Artin osallistavien aktiviteettien sarja Anna & Arji's Broom Cupboard, Ilmatila-ryhmän ilma-abrobatiateos Opuntia, Teatteri QO & Karavanin kahdesta nukketeatterielokuvasta muodostuva sanaton esitys Kaukokaiku (yli 4-v.) sekä Claire Parsons Co.:n jongleerausta ja miimiä yhdistelevä sanaton esitys Soon Swoon (yli 7-v. ). Lisäksi nähtävinä ovat tallenteet suoratoistetuista Teater Kojanin ruotsinkielisestä esityksestä Vi och vilda väsen (4–8-v.) sekä Nukketeatteri Kuuma ankanpoikasen ja Tehdas Teatterin esityksestä Prinsessa Pikkiriikki – kaikkien tuhmuroijien sankari (5–10-v.). Festivaalin ohjelmat ovat nähtävissä festivaalin nettisivuilla www.bravofestivaali.fi. Vapaa pääsy.

Tanssi: Hetki-festivaali 2021: Esitysilta ja keskustelu. Hetki-festivaali keskittyy tanssi-improvisaatioon esitysmuotona. Illan lähetyksessä nähdään tanssitaiteilijoiden Beniamino Borghi, Terhi Vaimala ja Jussi Ulkuniemi soolot. Esitysten jälkeen järjestetään keskustelu taiteilijoiden kanssa. Tapahtuma suoratoistetaan Maunula-kanavalle Youtube-palveluun klo 19. Vapaa pääsy.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton suositut teosvälitystapahtumat järjestetään tänä vuonna turvallisesti hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen uusissa verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters.fi. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Vapaa pääsy.

Muutosta ilmassa 360° -virtuaali­kierros. Ilmasto ja meitä ympäröivät olosuhteet ovat muuttuneet vuosituhansien aikana. Ihmisellä on ollut ja on enenevässä määrin vaikutus ilmastoon ja muuhun ympäristöönsä. Muutosta ilmassa 360 ° -kierros raottaa maapallon menneisyyttä ja kuljettaa katsojan läpi sen eri aikakausien sekä luo kuvan ihmisen roolista ympäristön muokkaajana. Kierros on kuvattu 360 ° -menetelmällä, joten matkan varrella voit pysähdellä ja tutustua näyttelyn yksityiskohtiin kaikkialla ympärilläsi. Lisäksi salien seinillä on erilaisia infopisteitä, joita napauttamalla saat lisätietoa näyttelyn teemoista. Kierros on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virtuaalikierros löytyy Luonnontieteellisen museon verkkosivulta (www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset). Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Teatteri: Rakkauden päätös. Pascal Rambertin näytelmässä mies ja nainen puhuvat eron hetkellä suunsa puhtaaksi. Rooleissa Timo Torikka ja Katariina Kaitue. Kansallisteatteri tarjoaa esityksen suorana lähetyksenä teatterin tapahtumakanavalla ja Facebook-sivulla klo 19. Vapaa pääsy.

Luento: Veni, vidi, vici – latinankielisiä lentäviä lauseita. Latinankielisiin sanontoihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Aiheena tiede ja uskonto. Luennoitsijana filosofian tohtori Ari Saastamoinen.Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Silkkitien tärkeimmät reitit karavaanimajataloineen sekä ylellisyystuotteet. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Agoralta ja forumilta basaareihin -sarjassa kaupankäynnin historiasta antiikin ja Bysantin aikana. Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Jatkosodan alkamisesta 80 vuotta: Kotirintaman arki sodan aikana. Luentosarjassa tarkastellaan sitä, miten sota vaikutti siviileihin. Luennoitsijana dosentti Ville Jalovaara. Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Nyt lauletaan verkossa! Kanneltalon yhteislauluillat järjestetään tällä kaudella turvallisuussyistä verkossa. Laulattajana on Mari Kätkä, ja ohjelmisto koostuu suosikkilauluista vuodenajat ja juhlapäivät huomioiden. Kuukauden yhteislaulut ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla, Kanneltalon nettisivuilla ja Facebookissa. Ne julkaistaan aina jokaisen kuun 15. päivä ja ovat nähtävillä kaksi viikkoa. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa