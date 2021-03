Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Samuelin poloneesi: Pääjuhla. Poloneesin pääjuhlan polkaisee käyntiin uusmaalainen kansanmusiikkiyhtye Spelarit. Konsertissa nähdään myös Josefiina Varis sekä duo-kokoonpanot Wimme & Rinne ja Maria Kalaniemi & Marianne Maans. Lastenmusiikista vastaa Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen. Lisätietoa ohjelmasta ja liput osoitteesta (www.kansanmusiikkiliitto.fi). Konsertit ovat katsottavissa 7 vuorokautta lähetys­päivän jälkeen. Liput 10 e.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Frigg & Tallari. Ritarihuoneen iltakonsertissa nähdään suomalaisten musiikkiperinteiden laajaa kirjoa esittelevä Tallari sekä viime vuonna 20-vuotisjuhlaansa viettänyt riemukasta musiikin energiaa tarjoileva Frigg. Lisätietoa ohjelmasta ja liput osoitteesta (www.kansanmusiikkiliitto.fi). Konsertit ovat katsottavissa 7 vuorokautta lähetyspäivän jälkeen. Liput 10 e.

Konsertti: Gugi Kokljuschkin. Topmost-yhtyeen solistina tunnetuksi tullut Gugi Kokljuschkin on suomalaisen musiikkielämän legenda. Konsertissa Gugia säestävät pianisti Olli Ahvenlahti sekä kitaristit Ville Nurmi ja Puka Oinonen. Kokoonpano esittää kappaleita Gugin soololevyiltä, ikivihreitä sekä Topmost-hittejä. Tallenne Sello­salin konsertista on nähtävillä urban­espoo.fi-sivustolla 20.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sväng: In Trad We Trust. Huuliharppukvartetti Svängin levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Ei mitään multa puutu. Koronavuonna 2020 syntynyt, neljän vantaalaiskanttorin muodostama lauluyhtye CorVantaa konsertoi Hakunilan Musiikkiviikolla. Lauluyhtyeessä laulavat Katariina Kopsa, Airi Saloniemi, Jussi Salonen ja Tuomas Heikkilä. Konsertti lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla, ja sen on katsottavissa myös jälkeenpäin. Konsertti alkaa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista suurin osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä ja musiikkituottaja Martti Vuorisen kynästä. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla sunnuntaihin 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: Timo Lassy & Teppo Mäkynen. Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen esittävät uuden levynsä antia. Konserttitallenne on nähtävissä osoitteessa urbanespoo.fi 22.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 6.4. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Luento: Studia Generalia: Tieteelliset mokat ja onnekkaat sattumat. Luennoimassa Tytti Steel, Jaakko Hilppö ja Mikko Niemi. Hyvän tiedon resepti sarjan luento suoratoistetaan Tiede­kulmasta ja niitä voi seurata Tiedekulman verkkosivujen kautta klo 17–19 sekä katsoa myöhemmin tallenteina. Vapaa pääsy.

Mielenterveysjärjestöt julistavat ympäristöhätätilan. Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen uhkaavat merkittävästi myös mielenterveyttä. Mielenterveysjärjestöt julistavat ympäristöhätätilan Helsingin Lapinlahdessa suoratoistona. Puhumassa Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, dosentti ja ympäristöahdistus-tutkija Panu Pihkala, sekä The Shouting Man, joka näyttää, miten ympäristötunteita voi käsitellä huutamalla. Tapahtuman juontaa toimittaja Kimmo Ohtonen. Hätähuuto ympäristön puolesta lähetetään suorana Mieli ry:n Facebook- tai Youtube-tilillä klo 11. Vapaa pääsy.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton teosvälitys­tapahtumat järjestetään tänä vuonna hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja haluamansa teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Ostopäätöksen saa tehdä myös paikan päällä teoksen nähtyään. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters.fi. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakutoiminnot. Koulutus alkaa Digitoidut valtiopäiväasiakirjat 1907–2000 -palvelun esittelyllä. Koulutuksen painopiste on yksittäisten asiakirjojen haussa. Koulutus on tarkoitettu kaikille eduskunta-aineistoja työssään, opiskelussa ja muissa toimissaan tarvitseville. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.