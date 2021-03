Huuliharppukavartetti Svängin yhdeksännen levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. In Trad We Trust -levyn kappaleissa liikutaan kantelesävelmistä tanssirytmeihin, romani­musiikin haikeista lauluista pelimannimusiikkiin. Uudelle pitkäsoitolle yhtyeen jäsenet Jouko Kyhälä, Eero Turkka, Eero Grundström ja Pasi Leino valitsivat itselleen tärkeitä suomalaisen kansanmusiikin helmiä. Musiikkiosuuksien välissä muusikot jakavat perinnemusiikkitietouttaan sekä ker­tovat kappaleiden taustoista hauskoja ja hurjiakin tarinoita. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla 29.3. asti.www.urbanespoo.fi/lava/svang. Vapaa pääsy.