Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Stoa Black Box: Arppa, Le Fvbelos & william. Suora lähetys keikasta Stoan Facebookissa ja Helsinki-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO – Night prayers. Helsingin kaupunginorkesterin kamarimusiikki kokoonpano. Solistina Jukka Perko, saksofoni. Schubertin ja Kantshelin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana orkesterin verkkosivuilla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 21. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sväng: In Trad We Trust. Huuliharppukavartetti Svängin levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla 29.3. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kamarimusiikkikonsertti. Kaartin soittokunnan kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät keväisessä lounaskonsertissa. Konsertti on nähtävissä suoratoistona Kaartin soittokunnan Youtube-kanavalla klo 12. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kahvikonsertti. Musiikki­viikon konsertissa kahvittelevat oopperalaulajat Hannu Forsberg ja Jaakko Hietikko sekä kanttori Juha Paukkeri. Konsertti lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla, ja sen on katsottavissa myös jälkeenpäin. Konsertti alkaa klo 12.30. Vapaa pääsy.

Konsertti: Maaliskuun keväinen kirkkaus. Tenori Juhana Suninen ja pianisti Minna Miettinen tähdittävät Musiikkiviikon keskiviikkoiltaa. Ohjelmassa tuttuja laulu- ja pianonumeroita sekä uudempaa repertuaaria illan taiteilijoiden omasta kynästä. Konsertti lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla, ja sen on katsottavissa myös jälkeenpäin. Konsertti alkaa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä Martti Vuorisen kynästä. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla sunnuntaihin 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippi­liput 5 ja 15 e.

Teatteri: Kolme esitystä poikkeustilassa. Kauniaisten Työväen Akatemian teatteri-ilmaisun linjan opiskelijoiden kolme esitystä saattavat katsojat poikkeusajan poikkeukselliseen mu­seoon. Esitykset ovat syntyneet prosessimuotoisesti, ilman valmista käsikirjoitusta. Ryhmät ovat työskennelleet yhdessä neljä viikkoa ja tutkineet muutosta työvälineenä taiteellisessa prosessissa, lähtökohtanaan Emman näyttelytila ja teokset. Osallistumislinkki löytyy Emman verkkosivuilta. Esitys alkaa klo 18. Vapaa pääsy.

Kulttuuri kantaa – Keskustelun paikka! Kulttuurin ja taiteen tilanne korona­pandemian keskellä on herättänyt laajalti keskustelua. Svenska Teatern ja Kansallisteatteri järjestävät suoratoistona nähtävän keskustelutilaisuuden, jossa annetaan tilaa monipuolisille näyttämötaiteen ja kulttuurikentän puheenvuoroille. Sekä näyttämötaiteen tekijät että yleisö ympäri Suomen kutsutaan keskusteluun Twitterissä käyttämällä tägejä #kulturenbär #kulttuurikantaa. Keskustelijoina ovat muiden muassa Rosa Meriläinen, Riku Lievonen ja Elina Knihtilä. lllan juontaa Sonja Kailassaari. Suora lähetys Svenska Teaternista osoitteessa kulttuuri­kantaa.fi klo 19. Vapaa pääsy.

Seminaari: Luontobuumi – kestävästi kaupunkiluonnossa. Luonnossa liikkumisen voimakkaasti kasvava suosio, luontobuumi, näkyy niin virkistyskäyttäjien määrässä kuin jälkinä luonnossa. Kaupunkiluontoseminaarissa keskustellaan lähiluonnon suosion kasvusta, sen tuomista haasteista ja visioidaan tulevaisuuden näkymiä. Yleisö voi osallistua tapahtumaan lähettämällä kysymyksiä chatin kautta. Twitterissä keskusteluun voi liittyä tunnisteella #luontobuumi. Ilmoittautuminen on auki tapahtumapäivään asti. Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille lähetetään kalenterikutsu sekä henkilökohtainen kirjautumislinkki tapahtumaan. Ohjelmatiedot ja linkki löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta hakusanalla ”Luontobuumi”. Kaupunkiluontoseminaari klo 13–17. Vapaa pääsy.

Uutta kantakaupunkia -asukastilaisuus. Tilaisuudessa kerrotaan, miten kantakaupunki muuttuu, kun uusia rakennuksia suunnitellaan ja katuja ja puistoja kunnostetaan. Tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät pitävät tiiviin katsauksen ajankohtaisiin kaupunkiympäristön asioihin. Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Kysymyksiin on vastaamassa iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita. Liity mukaan klikkaamalla liittymislinkkiä. Voit liittyä jo 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista. Linkki tilaisuuteen löytyy Helsingin kaupungin verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuteen voi liittyä klo 16.45, ja se alkaa klo 17. Vapaa pääsy.

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 13.–21.3: Jewellery from Afar. Koru­taideyhdistyksen teosmyynti järjestetään tänä vuonna onlinenäyttelynä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Jewellery from Afar. Näyttely on jurytetty ja teoksia on 27 taiteilijalta yhteensä 83 teosta. Verkkogalleria löytyy osoitteissa www.instagram.com/korutaideyhdistys tai Facebook- sivulta fi-fi.facebook.com/korutaideyhdistys. Vapaa pääsy.

Luento: Pavun paluu – kasvisruokailu osana ruokakulttuuriamme. Dosentti, tutkija Maarit Knuuttila luennoi Suomi syö ja juo -sarjassa, jossa kuullaan erilaisia näkökulmia ruoka- ja juomakulttuurimme viime vuosikymmenten muutoksiin. Yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17.30. Vapaa pääsy.

Luento: Kivikaudesta pronssikauteen. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Britannian esihistoriaa -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Kulttuurikulma: Pohjolan leijona Kustaa II Adolf. Kirjailija Esa Mäkijärvi luennon aiheena on kuninkaan suhde Suomeen. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 13. Vapaa pääsy.

