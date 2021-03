Broken Hearts Club on musiikkiteatteriesitys rakkauden tuhosta ja noususta. Esityksessä matkataan käänteisessä aikajärjestyksessä eroista ja suruista parisuhteen käännekohtien kautta universaaliin ensirakastumisen huumaan. Rakkauden ja luopumisen muisteloihin johdattavat käsikirjoitustyöstä vastanneet näyttelijät Elina Aalto ja Sonja Sorvola, sekä multi-instrumentalistit Tuomas Hautala ja Aleksi Kaufmann. Suora lähetys esityksestä on nähtävissä Kanneltalon Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla kello 18. Esityksen tallenne on nähtävillä sen jälkeen kahden viikon ajan.

Helsinki-kanava ja ­Kanneltalon Facebook-sivu klo 18. Vapaa pääsy.