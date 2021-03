Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Toivo jäljelle jää. Petri Laaksosen musiikkiviikon konsertti vie kuulijan matkalle kohti kevättä, valoa ja toivoa. Konsertti lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla, ja sen on katsottavissa myös jälkeenpäin. Konsertti alkaa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sinfonia Lahti: Surun jalostamat. Sinfonia Lahti johtajanaan Roberto González-Monjas, solistina Topi Lehtipuu, tenori. Krausin, Bachin ja Haydnin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana verkkokonserttina Sinfonia Lahden Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Pääjuhla. Poloneesin pääjuhlan polkaisee käyntiin uusmaalainen kansanmusiikkiyhtye Spelarit. Konsertissa nähdään myös Josefiina Varis sekä duo-kokoonpanot Wimme & Rinne ja Maria Kalaniemi & Marianne Maans. Lastenmusiikista vastaa Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen. Lisätietoa ohjelmasta ja liput Suomen Kansanmusiikkiliiton verkkosivulta. Liput 10 e.

Konsertti. Gugi Kokljuschkin. Topmost-yhtyeen solistina tunnetuksi tullut Gugi Kokljuschkin on suomalaisen musiikkielämän legenda. Konsertissa Gugia säestävät pianisti Olli Ahvenlahti sekä kitaristit Ville Nurmi ja Puka Oinonen. Kokoonpano esittää kappaleita Gugin soololevyiltä, ikivihreitä sekä Topmost-hittejä. Esitystä ryydittää jutustelu biisien synnystä ja elämästä musiikin parissa. Tallenne konsertista on nähtävillä urbanespoo.fi-sivustolla 20.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä Martti Vuorisen kynästä. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: Juurilla: Jonna Geagea. Juki Välipakan ja The Rooty Toot Toot Bandin isännöimällä Juurilla-klubilla vierailee maaliskuussa tummaääninen Jonna Geagea. Konsertin tallenne on nähtävillä Kanneltalon Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla 21.3. saakka. Vapaa pääsy.

Luento: Tunisia: Sufetula ja Bulla Regia. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Pohjois-Afrikan tarumaiset rauniokaupungit -sarjassa. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Parthialaiset, roomalaiset ja Sassanidien Persia. Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarjassa käsitellään nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi. Linkki ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Pääsiäisaskartelua luonnonmateriaaleilla. Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksessa perehdytään ohjaaja Taina Laaksoharjun johdolla pääsiäiskoristeiden askarteluun erilaisista luonnonmateriaaleista. Suoraa lähetystä voi seurata tapahtuman ja kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivujen kautta klo 14. Vapaa pääsy.

Kirjailijavieraana Tomi Kontio. Kirjailija Tomi Kontio kertoo ja keskustelee teoksistaan ja kirjailijantyöstään aikuisille ja lapsille kirjoittavana kirjailijana. Haastattelijana kirjailija Esa Mäkijärvi. Tapahtuma lähetetään suorana lähetyksenä Helsingin työväenopiston Youtube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Virtuaaliopastus Palveluksessanne-näyttelyyn. Opastuksella tutustutaan Hotelli- ja ravintolamuseon pian sulkeutuvaan Palveluksessanne-näyttelyyn. Tutustutaan majoittumisen, ruokailun ja matkailun historiaan. Kurkistetaan kulissien taakse ja nähdään vilahdus työntekijöiden arkisesta aherruksesta, olipa työpisteenä sitten ravintolan keittiö, sali, baari tai Alkon myymälä. Liput ja ilmoittaumisohjeet museon verkkosivuilta. Zoom-alustalla tapahtuva opastus alkaa klo 14. Liput 5 e. Vapaa pääsy Museokortilla.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton suositut teosvälitystapahtumat järjestetään tänä vuonna turvallisesti hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen uusissa verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja haluamansa teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Ostopäätöksen saa tehdä myös paikan päällä teoksen nähtyään. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters.fi. Vapaa pääsy.

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 13.–21.3: Jewellery from Afar. Korutaideyhdistyksen teosmyynti järjestetään tänä vuonna online-näyttelynä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Jewellery from Afar. Näyttely on jurytetty ja teoksia on 27 taiteilijalta yhteensä 83 teosta. Verkkogalleria osoitteissa www.instagram.com/korutaideyhdistys sekä fi-fi.facebook.com/korutaideyhdistys. Vapaa pääsy.

Sanapajat – Kirjoittajatyöpajoja monikielisille nuorille. Sanapajat julkaistaan kaikille avoimina sanataideharjoituksina joka keskiviikko klo 17 alkaen Instagramin storyissa tilillä @nuorenvoimanliitto. Storyt voi myös käydä katsomassa myöhemmin tilin kohokohdista. Voit osallistua pajoihin vaikka joka kerta, tai piipahtaa satunnaisesti. Pajoissa käytetään suomea ja englantia. Ikäsuositus n. 13–19-v. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.