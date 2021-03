Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO – Doublespeak. Ennakko­tiedoista poiketen Radion sinfoniaorkesteri esittää konserteissaan pienten kokoonpanojen kamarimusiikkia orkesteriteosten sijaan. Kamarimusiikkikonsertissa kuullaan Nico Muhlyn Doublespeak ja Johannes Brahmsin Klarinettikvintetto. Konsertti lähetetään suorana lähetyksinä Yle Teemalla, Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Pääjuhla. Poloneesin pääjuhlan polkaisee käyntiin uusmaalainen kansanmusiikkiyhtye Spelarit. Konsertissa nähdään myös Josefiina Varis sekä duo-kokoonpanot Wimme & Rinne ja Maria Kalaniemi & Marianne Maans. Lastenmusiikista vastaa Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen. Lisätietoa ohjelmasta ja liput osoitteesta (www.kansanmusiikkiliitto.fi/samuelin-poloneesi-2021). Konsertit ovat katsottavissa 7 vuorokautta lähetyspäivän jälkeen. Liput 10 e.

Konsertti: Samuelin poloneesi: Frigg & Tallari. Ritarihuoneen iltakonsertissa nähdään suomalaisten musiikkiperinteiden laajaa kirjoa esittelevä Tallari sekä viime vuonna 20-vuotisjuhlaansa viettänyt riemukasta musiikin energiaa tarjoileva Frigg. Lisätietoa ohjelmasta ja liput osoitteesta (www.kansanmusiikkiliitto.fi/samuelin-poloneesi-2021). Konsertit ovat katsottavissa 7 vuorokautta lähetyspäivän jälkeen. Liput 10 e.

Konsertti: Sväng: In Trad We Trust. Huuliharppukavartetti Svängin levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla 29.3. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista suurin osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä ja musiikkituottaja Martti Vuorisen kynästä. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla sunnuntaihin 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Frozen Petals. UMO Helsinki Jazz Orchestra sukeltaa yli 3000 sävellyksen nuotistoonsa, pyyhkäisee pölyt ja poimii parhaat palat suomalaisten big band -säveltäjien ja sovittajien kirjoittamasta materiaalista. Tunnin mittaisessa verkkokonsertissa kuullaan arkiston helmiä Umon yli 45 vuoden mittaiselta taipaleelta. Histo­rian helmet orkesterin kanssa 2020-luvulle virittää kapellimestari Ed Partyka. Juontajana Matti Nives. Konsertin tallenne on nähtävillä Umo Helsinki -mobiilisovelluksessa tai helsinki­kanava.fi:ssä 31.5. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Timo Lassy & Teppo Mäkynen. Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen esittävät uuden levynsä antia. Konserttitallenne on nähtävissä osoitteessa urbanespoo. fi 22.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Stoa Black Box: Arppa, Le Fvbelos & william. Tallenne kolmen lupaavan artistin keikoilta on nähtävillä Stoan Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 21.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.3. asti. Liput 25 e.

Teatteri: Broken Hearts Club. Esityksessä matkataan käänteisessä aikajärjestyksessä eroista ja suruista pari­suhteen käännekohtien kautta universaaliin ensirakastumisen huumaan. Lavalla Elina Aalto, Tuomas Hautala, Aleksi Kaufmann ja Sonja Sorvola. Tallenne Kanneltalon esityksestä on nähtävillä Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 31.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: The Loving Memory of Hans Rosling. Tuntuuko siltä, että maailma on päälaellaan ja paskana? Tarkista faktat ja ylläty. Näin toteaisi nyky­menosta edesmennyt kansansivistäjä ja luennoitsija Hans Rosling, joka palaa elävän muiston muodossa maan kamaralle muistuttamaan meitä siitä, että kaikki on ihan hyvin. Oskar Pöystin stand up -komiikkaa ja luennointia sekoittava englanninkielinen monologi on tribuutti faktoille ja paremmalle tulevaisuudelle. Esitys lähetetään suorana osoitteessa www.viirus.fi/play klo 19. Liput 11,50 e.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 6.4. saakka. Liput 15 e.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton teosvälitystapahtumat järjestetään hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja haluamansa teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters. fi. Vapaa pääsy.

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 13.-21.3. Jewellery from Afar. Korutaideyhdistyksen teosmyynti järjestetään tänä vuonna online -näyttelynä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Jewellery from Afar. Näyttelyssä on teoksia 27 taiteilijalta, yhteensä 83 teosta. Verkkogalleria osoitteissa www.instagram.com/korutaideyhdistys sekä facebook.com/korutaideyhdistys. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.