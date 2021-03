Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Sväng: In Trad We Trust. Huuliharppukavartetti Svängin levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla 29.3. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista suurin osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä ja musiikkituottaja Martti Vuorisen kynästä. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla sunnuntaihin 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: Timo Lassy & Teppo Mäkynen. Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen esittävät uuden levynsä antia. Konserttitallenne on nähtävissä osoitteessa urbanespoo.fi 22.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Stoa Black Box: Arppa, Le Fvbelos & william. Tallenne kolmen lupaavan artistin keikoilta on nähtävillä Stoan Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 21.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Broken Hearts Club. Esityksessä matkataan käänteisessä aikajärjestyksessä eroista ja suruista parisuhteen käännekohtien kautta universaaliin ensirakastumisen huumaan. Lavalla Elina Aalto, Tuomas Hautala, Aleksi Kaufmann ja Sonja Sorvola. Tallenne Kanneltalon esityksestä on nähtävillä Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 31.3. saakka. Vapaa pääsy.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton suositut teosvälitystapahtumat järjestetään tänä vuonna turvallisesti hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen uusissa verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa, ja teoksia uudessa verkkogalleriassa on myynnissä 1681. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja haluamansa teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters. fi. Vapaa pääsy.

Kässämessut netissä 19.–21.3. Kässämessut netissä on Suomen ensimmäinen ja suurin käsityöalan virtuaalinen messutapahtuma. Se kokoaa virtuaaliseen messuhalliin suomalaista käsityötä, Suomessa valmistettuja tuotteita sekä materiaaleja ja tarvikkeita. Messuille osallistuu lähes 300 yritystä. Ohjelma osoitteessa www.kassamessutnetissa.fi. Vapaa pääsy.

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 13.-21.3: Jewellery from Afar. Korutaideyhdistyksen teosmyynti järjestetään tänä vuonna online -näyttelynä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Jewellery from Afar. Näyttely on jurytetty ja teoksia on 27 taiteilijalta yhteensä 83 teosta. Verkkogalleria osoitteissa www.instagram.com/korutaideyhdistys sekä fi-fi.facebook.com/korutaideyhdistys. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Vantaan kaupunginmuseon Museo kotonasi -sivusto. Sivusto tutustuttaa Vantaan historiaan ja kulttuuriympäristöön myös virtuaalisesti. Sivulle on koottu muun muassa mobiilipelejä, video-opastuksia eri paikoista ja museoista Vantaalla ja verkkonäyttelyitä, joihin voi tutustua tietokoneen tai älylaitteen avulla. Sivusto osoitteessa www.sivistysvantaa.fi. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

PopJazzFest-konserttiviikko 22.3.–26.3. Helsingin Pop & Jazz Konservatorion konsertissa esiintyvät opiskelijoiden yhtyeet: The Kakistocrats klo 17, Jazz klo 18.30 ja Clean Lines klo 20. Konsertti lähetetään suorana Pop & Jazz Konservatorion Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Magian lumo: esoterian ikivanhoilla juurilla. Esoteriaan luetaan mm. spiritualismi ja teosofia. Moni esoteerinen liike katsoo historiallisten juurtensa ulottuvan ajanlaskun alun gnostilaisuuteen tai sitäkin kauemmaksi.Filosofian tohtori, teologian maisteri Tea Holm luennoi. Linkki luennolle ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Veni, vidi, vici – latinankielisiä lentäviä lauseita. Latinankielisiin sanontoihin on tiivistynyt suuri määrä elämänkokemusta ja viisautta nasevassa muodossa. Aiheena politiikka, talouselämä ja taide. Luennoitsijana filosofian tohtori Ari Saastamoinen.Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Luento: Silkkitietä Dura Europoksesta Ktesifoniin, Qumiin ja Merviin. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi Agoralta ja forumilta basaareihin -kaupankäynnin historias -luentosarjassa Linkki luennolle lilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Kirjailijavieraana Johanna Venho. Kevään kirjailijavierailuiden teemana on elämäkerrat. Maaliskuun vieras Johanna Venho on syventynyt viime vuosina vaikutusvaltaisten naisten elämiin. Suora lähetys Kannelmäen kirjaston Facebook-sivulla klo 18. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa