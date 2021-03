Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Lauantain klassiset aamusoitot: Asko Heiskanen ja Jaakko Luoma. Klarinetisti Asko Heiskanen ja fagotisti Jaakko Luoma soittavat Ludwig van Beethovenin, Franz Tauschin ja Georg Friedrich Fuchsin musiikkia. Konsertti striimataan suorana Keravan kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla klo 10.30, josta sen voi myös katsoa jälkikäteen. Vapaa pääsy.

Konsertti: Kitarakonsertti: Kuohuva 20-luku. Kitaristi Antero Pellikka yhdistää konsertissaan 1920-luvun Pariisiin kytköksissä olevaa kitaramusiikkia. Tapahtuma lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla ja se on katsottavissa myös jälkikäteen. Konsertti klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Hetkeen emme lähde minnekään. Viulisti Antti Tikkanen tulkitsee runoutta ja sooloviululle sävellettyjä virtuoosikappaleita kokonaisuutena, joka johdattaa yleisön matkalle ihmisyyteen. Esityksen runoista osa sekä kaikki käännökset ovat lauluntekijä Martti Vuorisen. Konsertti on nähtävissä Lilla Villanin Youtube-kanavalla sunnuntaihin 21.3. asti. Vapaa pääsy. Kannatus- ja tippiliput 5 ja 15 e.

Konsertti: Timo Lassy & Teppo Mäkynen. Saksofonisti Timo Lassy ja rumpali Teppo Mäkynen esittävät uuden levynsä antia. Konserttitallenne on nähtävissä osoitteessa urbanespoo.fi 22.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Stoa Black Box: Arppa, Le Fvbelos & william. Tallenne kolmen lupaavan artistin keikoilta on nähtävillä Stoan Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 21.3. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Kapellimestarina toimii Ed Partyka. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Pupun ja Nallen soitinesittely. Pupu ja Nalle tutustuvat erilaisiin soittimiin. Lasten verkkotapahtuman toteutuksesta vastaavat Laura Nurkka ja Sari Kokkonen. Tapahtuma lähetetään Hakunilan seurakunnan Facebook-sivulla ja Youtube-kanavalla ja se on katsottavissa myös jälkikäteen. Konsertti klo 14. Vapaa pääsy.

Teatteri: Fyra dagar av närhet. Pipsa Longan Fyra dagar av närhet on posthumanistinen näytelmä lokkien ja ihmisten rinnakkaiselosta merenrantahotellin ympäristössä. Esitys on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi. Esitys suoratoistetaan Viirus-teatterin verkkosivulla klo 19. Liput 15 e.

Tanssi: Nordic Flamenco: Northern Pulse. Nordic Flamenco Clubin tanssijoina nähdään Elina Robinson ja Anne Riikola-Sarkkila. Laulusta vastaa Anna Murtola, kitarasta Rodrigo González, perkussioista Ricardo Padilla ja palmaksista Laura Rintamäki. Mukana myös viulisti Lotta-Maria Pitkänen. Suora lähetys flamencoklubista Kanneltalon Facebook-sivulla ja Helsinki-kanavalla klo 18. Tallenne on nähtävillä kahden viikon ajan. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssiteatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 6.4. saakka. Liput 15 e. Kannatuslippu 30 e.

Pianonsoiton historiaa Suomessa -symposiumi. Symposiumi pureutuu suomalaisen klaveerisoiton kulttuuriin, taustaan, käytäntöihin ja soivaan perinteeseen. Sibelius-Akatemian symposiumissa esitelmöivät mm. Elisa Järvi, Matti Huttunen ja Pilvi Järvelä. Tapahtuma lähetetään suorana Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 10–16. Vapaa pääsy.

Ornamon teosmyynti ja Taidemaalariliiton teosvälitys 13.–21.3. Ornamon ja Taidemaalariliiton teosvälitystapahtumat järjestetään hybriditapahtumina verkossa ja Kaapelitehtaalla. Teoksiin voi tutustua etukäteen uusissa verkkogallerioissa. Ornamon teosmyynnissä on satoja uniikkeja käyttöesineitä, veistoksia, valaisimia ja taidetta. Taidemaalariliiton teosvälitykseen osallistuu verkossa 647 jäsentaiteilijaa. Teosten ostaminen ja varaaminen tapahtuu sivustoilla, ja teoksen voi noutaa Kaapelitehtaan noutopisteestä. Verkkogalleriat löytyvät osoitteista Ornamo: teosmyynti.fi ja Taidemaalariliitto: teosvälitys.painters.fi. Vapaa pääsy.

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 13.-21.3. Jewellery from Afar. Koru­taideyhdistyksen teosmyynti järjestetään tänä vuonna online-näyttelynä Instagramissa ja Facebookissa nimellä Jewellery from Afar. Näyttely on jurytetty ja teoksia on 27 taiteilijalta yhteensä 83 teosta. Verkkogalleria osoitteissa www.instagram.com/korutaideyhdistys sekä facebook.com/koru­taideyhdistys. Vapaa pääsy.

Kässämessut netissä 19.–21.3. Käsityöalan virtuaalinen messutapahtuma. Se kokoaa virtuaaliseen messuhalliin suomalaista käsityötä, Suomessa valmistettuja tuotteita sekä materiaaleja. Messut osoitteessa www.kassamessutnetissa.fi. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelu löytyy osoitteesta: oopperabaletti.fi/stage24/. Vapaa pääsy.Koonnut Elina Suomalainenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa