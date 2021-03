Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Maailman synty. Esiintymässä Virpi Räisänen, mezzosopraano, Taito Hoffrén, runolaulu, suomalaisia kansanmuusikoita sekä Suomalaisen barokkiorkesterin FiBO Players. Linkki konserttiin löytyy Suomalaisen barokki­orkesterin sivulta. Konsertti alkaa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sväng: In Trad We Trust. Huuliharppukvartetti Svängin levyn julkaisukonsertissa soi suomalainen perinnemusiikki kaikissa sävyissään. Konserttitallenne on katsottavissa Urban Espoo -sivustolla 29.3. asti. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Aktivistinäytelmä 3. Helena Kallion teostrilogian itsenäinen päätösosa kertoo toisen maailmansodan rikosten, kylmän sodan imperialismin ja ydinvarustelun herättämistä 1960-luvun vallankumouksellisista ja aktivisteista. Rooleissa Anni Elif Egecioglu, Tuuli Heinonen ja Anna Veijalainen. Koko-teatterin esitys lähetetään suorana TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Broken Hearts Club. Esityksessä matkataan käänteisessä aika­järjestyksessä eroista ja suruista parisuhteen käännekohtien kautta universaaliin ensirakastumisen huumaan. Lavalla Elina Aalto, Tuomas Hautala, Aleksi Kaufmann ja Sonja Sorvola. Tallenne Kanneltalon esityksestä on nähtävillä Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 31.3. saakka. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssi­teatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 6.4. saakka. Liput 15 e.

Seppo Fräntin etäkierros Taidekoti Kirpilässä. Taidekeräilijä Seppo Fränti luo katsauksia Juhani Kirpilän taidekokoelmaan toisen keräilijäpersoonan silmin. Kiasmaan mittavan taidekokoelmansa lahjoittanut Fränti kuului Kirpilän lähipiiriin ja sai tältä innoitusta omaan keräilyynsä. Kierroksen lopuksi voi esittää kysymyksiä ja keskustella Fräntin kanssa. Liput Teams-alustalla tapahtuvalle kierrokselle Taidekoti Kirpilän verkkosivuilta (taidekotikirpila.fi). Kierros alkaa klo 16. Liput 5 e.

Hullunviulu – Olavi Uusivirran salonki. Hullunviulu on suoratoistettava iltamasarja, jossa näyttelijä, muusikko Olavi Uusivirta kutsuu joukon ihailemiaan taiteentekijöitä keskustelemaan, kokeilemaan ja esiintymään kanssaan. Espoon Kaupunginteatterin Revontulihalli-näyttämöllä vieraana tanssitaiteilija, koreografi Elina Pirinen. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun chatin välityksellä. Tapahtuma lähetetään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 17,50 e.

Luento: Fidel Castro: vallan­kumouksen kasvot. Tutkijatohtori Petra Kuivala luennoi Vallankumouksen Kuuba: historia, yhteiskunta, kulttuuri -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: EU-asioiden käsittely Suomessa. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään EU-asioiden käsittelyprosessia Suomessa. EU-asioiden käsittely on osa maamme lainsäädäntöprosessia. Kerromme esityksessä EU-asioiden käsittelystä kotimaisissa toimielimissä kuten valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginkirjasto palvelee verkossa. Helsingin kaupunginkirjaston videotallenteet tuovat satutunnit ja kirjailijavierailut koteihin. Helsinki-kanavalta löytyy runsas määrä kiinnostavaa sisältöä. Tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla: helsinkikanava.fi, josta ne löytyvät parhaiten hakusanalla "Kirjasto" kategoriasta Kulttuuri ja vapaa-aika. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa. Museon verkkosivun löytyy osoitteessa www.helsingin­kaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taide­kokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podcast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.