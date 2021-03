Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO – A Short Tribute to Teenage Fanclub. Ennakkotiedoista poiketen Radion sinfoniaorkesteri esittää konserteissaan pienten kokoonpanojen kamarimusiikkia orkesteriteosten sijaan. Kamarimusiikkikonsertissa kuullaan Saariahon, Bachin, Meredithin, Ravelin ja Fagerlundin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana lähetyksinä Yle Teemalla, Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Matti Johannes Koivu. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu tunnelmallinen konsertti ensiesitetään Urban Espoo -palvelussa (www.urbanespoo.fi/lava/matti-johannes-koivu) klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Awakening – New Music for Jazz Orchestra. UMO esittelee nuoria ja lahjakkaita eurooppalaisia big band -säveltäjiä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta sekä itävaltalaisen Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta. Kapellimestarina toimii Ed Partyka. Konsertin voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa tallenteena 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Perhekonsertti: Vahtikoira Veikko karkuteillä. Kuinka parannetaan hikka ja mitä sanoo koira Chilessä tai Virossa? Vahtikoira Veikko sekä Tuija Rantalainen viihdyttävät koko perheen verkkokonsertissa. Taiteilijakoti Erkkolasta lähetettävässä konsertissa lapset saavat laulaa ja leikkiä mukana. Konsertin jälkeen aiteilijatapaaminen Teams-alustalla, jossa yleisö pääsee esittämään kysymyksiä ja kommentteja esiintyjille. Skidiviikkojen ohjelmaa. Konsertti Tuusulan kulttuuripalveluiden Youtube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Teatteri: Stella Polaris – improvisoitu kevätspektaakkeli. Näyttelijät, muusikot ja valosuunnittelijat inspiroituvat tilanteesta ja saavat vaikutteita yleisön ideoista. Lavalla Annika Poijärvi, Micke Rejström, Niina Sillanpää, Elina Stirkkinen sekä muusikot Jouni Kannisto ja Iiro Ollila. Karanteeniteatteri esittää. Esitys lähetetään suorana TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 12 e.

Teatteri: Diplomaatit. Kansallisteatterin kiertuenäyttämön esitys Diplomaatit on ilkikurisen valloittava, pieni komedia täydellisyyden tavoittelusta. Verkkoensi-illan yhteydessä yleisöllä on mahdollisuus kuulla tekijöiden ajatuksia teoksen teemoista, koronapoikkeustilanteesta ja Kiertuenäyttämöstä. Juha Mustanojan näytelmä nähdään suorana lähetyksenä Kanneltalon Facebook-sivulla, Helsinki-kanavalla ja Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla klo 19. Tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.klo 19. Vapaa pääsy.

Tanssi: Alma!-liikeooppera. Tanssiteatteri MD:n Alma! on monikerroksinen menneessä ja nykyisyydessä kiemurteleva kertomus vallankäytöstä ja säveltäjä Alma Mahlerista. Uudenlainen tanssitaidetta, kirjallisuutta ja musiikkia yhdistelevä esitystaideteos. Tallenne myynnissä keikalla.fi-palvelun kautta 6.4. saakka. Liput 15 e.

Luento: Kulttuurikulma: Suuri Pohjan sota. Vuosina 1700–1721 käyty Suuri Pohjan sota käytiin Ruotsin ja sen lukuisten vihollisten välillä. Häviönsä jälkeen Ruotsi menetti suurvalta-asemansa pohjoisessa Euroopassa. Kirjailija Esa Mäkijärvi luennoi sodan keskisistä tapahtumista. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Pronssikauden rikkaat haudat. Milloin keltit saapuivat Brittein saarille? Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Britannian esihistoriaa -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Kirjailijavieraana Anna Maria Mäki. Anna Maria Mäen ensimmäinen romaani Äänenkantama käsittelee perheenäidin uupumista. Miten selvitä, kun on hieno ura, pienet lapset, työhönsä uppoutunut aviomies ja vastuuta enemmän kuin jaksaisi kantaa? Anna Maria Mäkea haastattelee Taru Björkman Tapiolan kirjastosta. Tapahtuma lähetetään suorana Espoon kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla klo 18. Vapaa pääsy.

Taidekoti Kirpilän etäopastus. Taidekoti Kirpilän opas, filosofian maisteri Karoliina Arola kertoo lääketieteen lisensiaatti Juhani Kirpilästä ja tämän huikeasta taidekokoelmasta. Opastuksen aikana voi esittää kysymyksiä ja keskustella oppaan kanssa. Lisätiedot ja linkki tapahtumaan Kirpilän verkkosivulta. Opastus klo 16. Vapaa pääsy.

Opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallis­museon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Video-opastus on nähtävillä 30.3. saakka Kansallismuseon verkkosivulla osoitteessa: www.kansallismuseo.fi. Vapaa pääsy.

Didrichsenin taidemuseo verkossa. Museon verkkosivuilta löytyy video-opastuksia Vincent van Goghin näyttelyyn osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh. Podcast-äänitarinassa Asuin museossa museon perustajien Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, sen taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista. Podacast osoitteessa www.didrichsenmuseum.fi/podcast. Kielet suomi, ruotsi ja englanti. Vapaa pääsy.

Finna.fi tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet virtuaalisesti. Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Finna.fi-palvelun kautta voi vaikkapa tutustua museoiden taidekokoelmiin, lähteä nostalgiakävelylle Finna Street -kuvahaun avulla, löytää opiskelumateriaalia, tukia alkuperäislähteitä, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.