Laulaja-lauluntekijä Matti Johannes Koivun etä­konsertti nähdään ­digitaali­sessa kulttuuri­kaupungissa, Urban Espoossa. Espoon kulttuurikeskuksen Louhi­salissa taltioitu konsertti ensiesitetään tänään, ja se on katsottavissa kaksi viikkoa konsertin jälkeen osoitteessa urban­espoo.fi/lava. Koivu on julkaissut kahdeksan soolo­levyä, jonka lisäksi häneltä on ilmestynyt lasten­musiikki­­levy ja albumeja Ultramariini-yhtyeen jäsenenä. Koivun musiikissa on vaikutteita muun muassa folkista ja beat-musiikista.urbanespoo.fi/lava klo 19. Vapaa pääsy.