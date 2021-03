Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: PopJazzFest-konserttiviikko 22.3.–26.3. Helsingin Pop & Jazz Konservatorion konsertissa esiintyvät ammatillisten opiskelijoiden Pop/Rock-illan artistit ja yhtyeet: Amy-tribuutti klo 17, Space Cadets plays Kyuss klo 18.30 ja Beyoncé-tribuutti klo 20. Konsertti lähetetään suorana Pop & Jazz Konservatorion Youtube-kanavalla klo 17. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sinfonia Lahti: Konsertto kahdelle. Sinfonia Lahti johtajanaan Dima Slobodeniouk. Solisteina Petteri Iivonen, viulu, ja Arto Noras, sello. Brahmsin ja Dvorákin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana verkkokonserttina Sinfonia Lahden Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Teatteri: The Loving Memory of Hans Rosling. Tuntuuko siltä, että maailma on päälaellaan ja paskana? Tarkista faktat ja ylläty. Näin toteaisi nykymenosta edesmennyt kansansivistäjä ja luennoitsija Hans Rosling, joka palaa elävän muiston muodossa maan kamaralle muistuttamaan meitä siitä, että kaikki on ihan hyvin. Oskar Pöystin stand up -komiikkaa ja luennointia sekoittava englanninkielinen monologi on tribuutti faktoille ja paremmalle tulevaisuudelle. Esitys lähetetään suorana osoitteessa www.viirus.fi/play klo 19. Liput 11,50 e.

Teatteri: Positiiviset – Ali Jahangiri. Jahangirin esitys, joka osaltaan käärii pandemia-vuoden kokemukset ns. folioon ja pistää uuniin murentumaan. Esitys on katsottavissa gigsaver.net-palvelussa klo 19. Liput 1,99 e.

Teatteri: Broken Hearts Club. Esityksessä matkataan käänteisessä aikajärjestyksessä eroista ja suruista parisuhteen käännekohtien kautta universaaliin ensirakastumisen huumaan. Lavalla Elina Aalto, Tuomas Hautala, Aleksi Kaufmann ja Sonja Sorvola. Tallenne Kanneltalon esityksestä on nähtävillä Facebookissa ja Helsinki-kanavalla 31.3. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima Rikinkeltainen taivas tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävissä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Teatteri: Ismo Leikola: No niin. Tunnin mittaisen taltioinnin aikana katsojalla on lupa nauraa asioille, joita luultavasti kukaan ei ole miettinyt, saati sanonut ääneen – ennen kuin nyt. Show'ssa kuullaan miehen Amerikan elossa syntyneet näkökulmat suomalaisuuteen ja ihmisyyteen. Tallenne on katsottavissa 31.3. saakka keikalla.fi-palvelun kautta. Liput 5 e.

Teatteri: Diplomaatit. Kansallisteatterin kiertuenäyttämön esitys on ilkikurisen valloittava, pieni komedia täydellisyyden tavoittelusta. Tallenne on katsottavissa Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Miau! –pääsiäinen nukketeatterissa. Keväinen suosikki esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, runoja ja lauluja, nukketeatteriosaamista sekä huumoria kaikenikäisille. Nukke­teatteri Sampon esityksen tallenne katsottavissa 5.4. saakka osoitteessa urbanespoo.fi/lava. Vapaa pääsy..

Luento: Tunne orkesterisi: Suoltako vain?Vieraina Helsingin barokkiorkesterin viulisti Anni Elonen ja oboisti Piia Maunula. Millaista on tuttisoittajan arki – hukkuuko taiteilija monikymmenpäisen viulusektion syviin riveihin, vai voiko sielläkin loistaa? Musiikkitalon luento välitetään reaaliaikaisesti verkkoon ja se on nähtävissä Tunne Orkesterisi Youtube-kanavall klo 16.30. Vapaa pääsy.

Luento: Algeria: Thamugad. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Pohjois-Afrikan tarumaiset rauniokaupungit -sarjassa. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Virtuaaliluento sepelvaltimotaudista. Ylilääkäri Anna-Mari Hekkala esitelmöi sepelvaltimotaudista Suomen Sydänliiton luennolla. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Arjen uskonto, eletty uskonto. Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjassa kuullaan, minkälaisia näkökulmia ja työkaluja teologia ja uskonnontutkimus tarjoavat ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja globaalien kysymysten käsittelyyn. Tilaisuudessa esitellään tuore kirja Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta. Tilaisuudessa puhuvat toimittaja Anna-Stina Nykänen, professorit Elina Vuola ja Terhi Utriainen, filosofian tohtorit Helen Kupari ja Kimmo Ketola sekä teologian tohtori Meri-Anna Hintsala. Tilaisuus lähetetään suorana Tiedekulman verkkosivulla klo 17–19.Vapaa pääsy.

Luento: Silkkitien loisteliaat kaupungit Konstantinopolista Aniin ja Samarkandiin. Persiasta Iranin vallankumoukseen -luentosarjassa käsitellään nykyisen Iranin historiaa, taidetta ja kulttuuria muinaisuudesta islamilaiseen vallankumoukseen. Filosofian tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola luennoi. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Työpaja: Energiapatukkapaja. Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksessa perehdytään edullisten energiapatukoiden valmistamiseen ohjaaja Taina Laaksoharjun johdolla. Suoratoistettua lähetystä voi seurata tapahtuman ja kaupunkiluontokeskuksen Facebook-sivujen kautta klo 14. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Keskuspuiston luonto ja kaavoitus -ilta. Teemoina luonto, eliöstö, ekologia, geologia ja miten luontoarvoja voidaan kaavoituksella suojella. Illan asiantuntijan puheenvuoron pitää erikoistutkija Kati Vierikko. Lisäksi lyhyitä kommenttipuheenvuoroja sekä poliittisten ryhmien lyhyitä kannanottoja. Suora lähetys Maunula-kanavalla Youtube-palvelussa klo 18. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen opastus Rohkeus, rakkaus, vapaus! Muumit 75 -näyttelyyn. Kansallismuseon Muumit 75-näyttelyyn tutustutaan näyttelijä Alma Pöystin seurassa. Opastus on nähtävillä Kansallismuseon verkkosivulla. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa