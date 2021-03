Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Hietsu is Happening! nro 19. Kitaristi Petri Kumela ja kontrabasisti Antti Lötjönen kantaesittävät Jarmo Saaren sävellyksen Wabi-Sabi for 10 strings. Ilta jatkuu runoilija Outi-Illuusia Parviaisen, saksofonisti Mikko Innasen ja kitaristi Jarmo Saaren kohdatessa sävel- ja sanataidetta yhdistävässä esityksessä. Konsertti nähtävissä Hietsun Paviljongin Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Franz Schubert: Oktetto F-duuri. Franz Schubertin oktetto klarinetille, fagotille, käyrätorvelle ja jousikvintetille kuuluu muutamien muiden laajojen kamarimusiikkiteosten lailla säveltäjän myöhäisempään tuotantoon. Pekka Kauppinen, viulu, Eva Ballaz, viulu, Lotta Poijärvi, alttoviulu, Lauri Kankkunen, sello, Adrian Rigopulos, kontrabasso, Osmo Linkola, klarinetti, Mikko-Pekka Svala, fagotti ja Ville Hiilivirta, käyrätorvi. Schubertin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Helsingin kaupunginorkesterin verkkosivuilla ja HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Sinfonia Lahti: Seitsemän sanaa ristillä. Sinfonia Lahti johtajanaan Andreas Spering. Konsertissa kuullaan Joseph Haydnin paastonajan messu Seitsemän sanaa ristillä. Konsertti lähetetään suorana verkkokonserttina Sinfonia Lahden Youtube-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Yhdessä yli 40 vuotta – Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Esa Helasvuo. Yhdessä yli 40 vuotta -konsertti syntyi Eijan ja Susan lauluista, jotka on laulettava juuri nyt. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusio­projekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu muun muassa avantfuusio­haitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu ja piano, sekä Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Diplomaatit. Kansallisteatterin kiertuenäyttämön esitys on ilkikurisen valloittava, pieni komedia täydellisyyden tavoittelusta. Tallenne on katsottavissa Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Ismo Leikola: No niin. Tunnin mittaisen taltioinnin aikana katsojalla on lupa nauraa asioille, joita luultavasti kukaan ei ole miettinyt, saati sanonut ääneen – ennen kuin nyt. Show'ssa kuullaan miehen Amerikan elossa syntyneet näkökulmat suomalaisuuteen ja ihmisyyteen. Tallenne on katsottavissa 31.3. saakka keikalla.fi-palvelun kautta. Liput 5 e.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lastenteatteri: Pupun pääsiäinen. Pääsiäisesitys Helsingin kaupungin Talvipuutarhasta osoitteessa sytkyt.fi. Nukketeatteri Sytkyt esittää. Vapaa pääsy.

Luento: Kulttuurikulma: Suuri Pohjan sota. Vuosina 1700–1721 käyty Suuri Pohjan sota käytiin Ruotsin ja sen lukuisten vihollisten välillä. Häviönsä jälkeen Ruotsi menetti suurvalta-asemansa pohjoisessa Euroopassa. Kirjailija Esa Mäkijärvi luennoi aiheesta Isoviha eli Venäjän miehitys Suomessa. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 13. Vapaa pääsy.

Luento: Oikeudenmukaisuuden haaste. Dosentti Teppo Eskelinen luennoi aiheesta Mitä oikeudenmukaisuus on ja mitä merkitystä sillä on? Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Britannian keltit. Rooma valloittaa Britannian. Filosofian lisensiaatti Eero Muurimäki luennoi Britannian esihistoriaa -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18.45. Vapaa pääsy.

Lisää vinkkejä Menokoneessa.