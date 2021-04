Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Valoa kohti – Pääsiäisajan musiikkia. Suomalaisen barokkiorkesteri FiBO:n pääsiäiskonsertissa tenori Juho Punkeri laulaa valittuja paloja Georg Friedrich Händelin Messias-oratoriosta ja aarian Johann Sebastian Bachin kantaatista Komm, du süße Todesstunde. Händelin ja Telemannin loistokas orkesterimusiikki juhlistaa pääsiäisen ilosanomaa, ja kokonaisuuden päättää Bachin Air orkesterisarjasta D-duuri. Konsertin tallenteen linkki löytyy Suomalaisen barokkiorkesterin sivulta. Vapaa pääsy.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Matti Johannes Koivu. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu tunnelmallinen konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa (www.urbanespoo.fi) 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Keikka: Maustetytöt – Meni rahahommat pieleen. Maustetyttöjen suorana nähtävällä keikalla mukana myös Samuli Putro, joka esittää Maustetyttöjen kappaleita. Asiantuntija Oskari Onninen analysoi kappaleet. Juontajana ja haastattelijana Kasper Strömman. Keikka lähetetään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Teatteri: Aktivistinäytelmä 3. Helena Kallion teostrilogian itsenäinen päätösosa kertoo toisen maailmansodan rikosten, kylmän sodan imperialismin ja ydinvarustelun herättämistä 1960-luvun vallankumouksellisista ja aktivisteista. Tallenne Koko-teatterin esityksestä on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 7.4. saakka. Liput 12,70 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama Tuohtumus kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Diplomaatit. Kansallis­teatterin kiertuenäyttämön esitys on ilkikurisen valloittava, pieni komedia täydellisyyden tavoittelusta. Tallenne on katsottavissa Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Lastenteatteri: Pupun pääsiäinen. Pääsiäisesitys Helsingin kaupungin Talvipuutarhasta osoitteessa sytkyt.fi. Nukketeatteri Sytkyt esittää. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Miau! –pääsiäinen nukketeatterissa. Miau! esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, runoja ja lauluja, monipuolista nukketeatteriosaamista sekä huumoria kaikenikäisille. Nukketeatteri Sampon esityksen tallenne katsottavissa 6.4. saakka osoitteessa nukketeatterisampo.fi. Liput 5 e. Kannatuslippu 15 e.

Tanssi: Johanna Nuutinen: Opia. Koreografi Johanna Nuutisen teos sukeltaa silmät edellä keskelle kysymyksiä, jotka liittyvät katsomiseen, katseen alla olemiseen, sekä siihen miten muodostamme merkityksiä näkemiemme asioiden välille. Teoksen esittävät tanssijat Jenna Broas ja Mia Jaatinen. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen esityksen tallenne on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 15.4. saakka. Liput 11,50 e.

Via Crucis -pääsiäisvaellus. Tänä pääsiäisenä Jeesus kävelee aiempia vuosia hiljaisemmilla Helsingin kaduilla. Jokainen pääsee vaellukselle mukaan verkossa, sillä jo 25 vuoden ajan Helsingin keskustassa nähty pääsiäisvaellus Via Crucis muuntuu verkossa julkaistavaksi lyhytelokuvaksi. Runoilija, kirjailija Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittamassa näytelmässä kohtausten näyttämönä ovat autiot Helsingin kadut vailla ristin sielua, on vain Jeesus käyskentelemässä rajoituksien hiljentämässä kaupungissa. Via Crucis -lyhytelokuva julkaistaan mm. Via Crucis Helsingin Facebook-sivulla sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan You­tube-kanavalla. Vapaa pääsy.

