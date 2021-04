Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Yhdessä yli 40 vuotta – Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Esa Helasvuo. Konsertti syntyi Eijan ja Susan lauluista, jotka on laulettava juuri nyt. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen sävellyksiään ja muita hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Matti Johannes Koivu. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu tunnelmallinen konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lastenteatteri: Pupun pääsiäinen. Pääsiäisesitys Helsingin kaupungin Talvipuutarhasta osoitteessa sytkyt.fi. Nukketeatteri Sytkyt esittää.Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Miau! –pääsiäinen nukketeatterissa. Keväinen suosikki Miau! esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, runoja ja lauluja sekä huumoria kaikenikäisille. Nukketeatteri Sampon esityksen tallenne katsottavissa 6.4. saakka osoitteessa nukketeatterisampo.fi. Liput 5 e. Kannatuslippu 15 e.

Luento: Vallankumouksen käännekohtia. Tutkijatohtori Petra Kuivala luennoi Vallankumouksen Kuuba: historia, yhteiskunta, kulttuuri -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Taideteos ja tarinat. Tunnettujen taideteoksien taustalla olevat tarinat antiikin mytologioista moderneihin myytteihin. Luennoitsijana Katja Weiland-Särmälä. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Kaija Saariahon musiikista. Musiikin maisteri Ilkka von Boehm tutustuttaa säveltäjän tyyliin ja teoksiin. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 16.45. Vapaa pääsy.

Luento: Gnostilaisuuden pääpiirteet. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18. Vapaa pääsy.

Maanantaiklubi: Osallistuva demokratia. Maanantaiklubin verkkokeskustelussa professori Teivo Teivainen kertoo Latinalaisen Amerikan kokemuksia osallistuvasta demokratiasta ja tutkija Pekka Tuominen Helsingin osallistuvan budjetoinnin arvioista. Musiikkivideovieraana Tumppi Varonen & Problems. Tapahtuma suoratoistetaan osoitteessa maanantaiklubi.blogspot.com/ klo 19. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Vapaa pääsy.

Finna.fi tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet virtuaalisesti. Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Finna.fi-palvelun kautta voi vaikkapa tutustua museoiden taidekokoelmiin, lähteä nostalgiakävelylle Finna Street -kuvahaun avulla, löytää opiskelumateriaalia, tukia alkuperäislähteitä, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa