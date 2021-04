Valikoina päivien menoja.

Verkkotapahtumia

LAUANTAI

Jukka Leppilammen ja Marzi Nymanin pääsiäisyön konsertti. Jukka Leppilampi, laulu ja kitara, ja Marzi Nyman, kitara, laulu ja kirkon urut. Konsertti lähetetään suorana Tikettistream-palvelussa klo 22. Liput 15 e. Tukilippu 25–100 e.

Konsertti: Hiljaisen lauantain urkukonsertti. Olli Pyylampi soittaa Bachin musiikkia. Konsertti on katseltavissa Kallion seurakunnan Youtube-kanavalla klo 18. Tallenne on katsottavissa viikon ajan. Vapaa pääsy.

Konsertti: Valoa kohti – Pääsiäisajan musiikkia. Suomalaisen barokkiorkesteri FiBO:n pääsiäiskonsertissa tenori Juho Punkeri laulaa valittuja paloja Händelin Messias-oratoriosta ja aarian Bachin kantaatista. Händelin ja Telemannin orkesterimusiikki juhlistaa pääsiäisen ilosanomaa, ja kokonaisuuden päättää Bachin Air orkesterisarjasta D-duuri. Konsertin tallenteen linkki löytyy Suomalaisen barokkiorkesterin sivulta pääsiäisviikolla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikki­teatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Konsertti: Yhdessä yli 40 vuotta – Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Esa Helasvuo. Konsertti syntyi Eijan ja Susan lauluista, jotka on laulettava juuri nyt. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Keikka: Tiivistämö: Aivovuoto x Eevil Stöö. Konsertti lähetetään suoran Helsinki-kanavalla klo 19. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Miau! –pääsiäinen nukketeatterissa. Keväinen suosikki Miau! esittelee pääsiäiseen liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on mukana loruja, runoja ja lauluja sekä huumoria kaikenikäisille. Nukketeatteri Sampon esityksen tallenne katsottavissa 6.4. saakka osoitteessa nukketeatterisampo.fi. Liput 5 e.

Via Crucis -pääsiäisvaellus. Tänä pääsiäisenä Jeesus kävelee aiempia vuosia hiljaisemmilla Helsingin kaduilla. Jokainen pääsee vaellukselle mukaan verkossa, sillä jo 25 vuoden ajan Helsingin keskustassa nähty pääsiäisvaellus Via Crucis muuntuu verkossa julkaistavaksi lyhytelokuvaksi. Runoilija, kirjailija Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittamassa näytelmässä kohtausten näyttämönä ovat autiot Helsingin kadut vailla ristin sielua, on vain Jeesus käyskentelemässä rajoituksien hiljentämässä kaupungissa. Via Crucis -lyhytelokuva julkaistaan mm. Via Crucis Helsingin Facebook-sivulla sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla ja se nähtävillä koko pääsiäisen ajan. Vapaa pääsy.

SUNNUNTAI

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Tuure Kilpeläisen klubikeikka, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusioprojekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu muun muassa avantfuusiohaitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Diplomaatit. Kansallisteatterin kiertuenäyttämön esitys on valloittava, pieni komedia täydellisyyden tavoittelusta. Tallenne on katsottavissa Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Konsertti: JuuriJuhla: Ensemble Gamut. Keskiaikainen musiikki ja kansanmusiikki kohtaavat. Konsertti lähetetään suorana Espoon tuomiokirkosta. Linkki suoratoistettavaan konserttiin löytyy ennen konserttia JuuriJuhla-RotFestin Facebook-sivuilta ja JuuriJuhlan verkkosivulta. Konsertti klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Matti Johannes Koivu. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu tunnelmallinen konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 7.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenteatteri: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lastenteatteri: Pupun pääsiäinen. Pääsiäisesitys Helsingin kaupungin Talvipuutarhasta nähdään virtuaalisena osoitteessa sytkyt.fi. Nukketeatteri Sytkyt esittää. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa