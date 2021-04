Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: JuuriJuhla: Paleface & Värttinä. Palefacen hiphop-skene kohtaa Värttinän karjalaisen lauluperinteen. Liput ja lisätiedot JuuriJuhlan verkkosivuilta. Konsertti suoratoistetaan klo 19. Liput 10 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Erja Lyytinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy blueskitaristi, laulaja ja lauluntekijä Erja Lyytinen. Musiikkiteatteri Kapsäkistä suorana lähetettävä konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e. Kannatus­lippu 25 e.

Konsertti: Martinus IG: Hassan Maikalin seurassa. Kulttuuritalo Martinuksen musiikkiaiheiset Insta­gram Live -lähetykset käynnistyvät rap-artisti Hassan Maikalin johdolla. Jokaiseen lähetykseen Maikalin vieraaksi liittyy mukaan tämän hetken mielenkiintoisimpia tulokasartisteja. Lähetyksissä artistit järjestävät yhdessä live-keikan ja artistivieraat esittävät kappaleitaan kotonaan. Tapahtuma Kulttuuritalo Martinuksen Instagram-tilillä @kulttuuritalomartinus. Lähetys alkaa klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Konsertti: Kuolema tanssii ja laulaa. Musiikkidraama pohjautuu venäläisen säveltäjän Modest Musorgskin laulusarjaan. Esityksessä lied-musiikki, teatteri ja visuaalinen taide sulautuvat luoden uuden ja monisävyisen maailman. Esiintymässä ovat Joonas Asikainen, baritoni, ja Milla von Weissenberg, piano. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 8.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusioprojekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu muun muassa avantfuusio­haitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatus­lippu 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Lastenteatteri: Koirakampaamo Villa Koiranen. Näytelmässä tavataan koirakampaaja Gilbert Geeli, joka on saavuttanut suuren suosion salaisen eliksiirinsä avulla. Ketku kilpailija Käkkäräinen haluaa eliksiirin reseptin. Koko perheen esityksessä on sekä nukke- että ihmishahmoja, hauvoja ja hullunkurisia tilanteita. Teatteri Hevosenkengän tallenne on katsottavissa 11.6. saakka. Liput ja lisätiedot lippu.fi-sivustolta tai teatterin verkkosivuilta. Liput 14,50 e.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Tanssi: Johanna Nuutinen: Opia. Koreografi Johanna Nuutisen teos sukeltaa silmät edellä keskelle kysymyksiä, jotka liittyvät katsomiseen, katseen alla olemiseen, sekä siihen miten muodostamme merkityksiä näkemiemme asioiden välille. Teoksen esittävät tanssijat Jenna Broas ja Mia Jaatinen. Zodiak – Uuden tanssin keskuksen esityksen tallenne on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 15.4. saakka. Liput 11,50 e.

Luento: Marokko: Volubilis. Luoteinen Pohjois-Afrikka oli Rooman imperiumin rikkaimpia alueita, jossa oli enemmän kaupunkeja kuin missään muualla. Filosofian tohtori Ari Saastamoinen luennoi Pohjois-Afrikan tarumaiset rauniokaupungit -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Viljele omat herkut. Luennoilla kerrotaan, miten voit viljellä herkullisia hyötykasveja itse. Tule kuulemaan neuvot ja vinkit onnistuneeseen hyötyviljelyyn. Hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen kertoo kuinka onnistut marjan- ja hedelmän­viljelyssä. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

