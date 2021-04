Teatteri Avoimissa Ovissa nähdään ensi-illassa Hanna Kirjavaisen ohjaama Open Road Show, joka on post-apokalyptinen musta ­komedia vapaudesta. Esitys perustuu yhdysvaltalaisen dramaatikon Steve Tesichin nykydraamaan On the Open Road. Näytelmän pääosissa esiintyvät Minna Kivelä ja Tiina Weckström. Hulvaton esitys kahden naisen road tripistä ammentaa voimaa surrealistisesta huumorista. Esitys lähetetään suora­toistona keikalla.fi-palvelussa kello 19, jonka jälkeen se on myös katsottavissa tallenteena.Keikalla.fi. Liput 17,50 e.