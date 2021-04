Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: JuuriJuhla: Kimmo Pohjonen UZone, Juurakko. Kansanmusiikkifestivaalin päätöskonsertissa kuullaan Juurakko-yhtyettä ja Kimmo Pohjosen haitarinsoittoa. Liput ja lisätiedot JuuriJuhlan verkkosivuilta. Konsertti suoratoistetaan klo 18. Liput 10 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Konsertti: Yhdessä yli 40 vuotta – Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Esa Helasvuo. Yhdessä yli 40 vuotta -konsertti syntyi Eijan ja Susan lauluista, jotka on laulettava juuri nyt. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu

25 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Erja Lyytinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy blueskitaristi, laulaja ja lauluntekijä Erja Lyytinen. Musiikkiteatteri Kapsäkin konsertin tallenne on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput

9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Kuolema tanssii ja laulaa. Musiikkidraama pohjaa venäläisen säveltäjän Modest Musorgskin laulusarjaan. Esityksessä lied-musiikki, teatteri ja visuaalinen taide sulautuvat luoden uuden ja monisävyisen maailman. Esiintymässä Joonas Asikainen ja Milla von Weissenberg. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 8.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu

20 e.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: UMO Helsinki Jazz Orchestra: Frozen Petals. UMO Helsinki Jazz Orchestra sukeltaa yli 3000 sävellyksen nuotistoonsa, pyyhkäisee pölyt ja poimii parhaat palat suomalaisten big band -säveltäjien ja sovittajien kirjoittamasta materiaalista. Tunnin mittaisessa verkkokonsertissa kuullaan arkiston helmiä Umon yli 45 vuoden mittaiselta taipaleelta. Historian helmet orkesterin kanssa 2020-luvulle virittää kapellimestari Ed Partyka. Juontajana Matti Nives. Konsertin tallenne on nähtävillä Umo Helsinki -mobiilisovelluksessa tai helsinki­kanava.fi:ssä 31.5. asti.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusioprojekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu muun muassa avantfuusiohaitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen.Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Teatteri: Det svarta fåret. Fabian Silénin kirjoittama ja David Sandqvistin ohjaama mustaa kiusallista huumoria sisältävä näytelmä, joka esitetään ruotsiksi suoratoistona TikettiStream-palvelun kautta klo 19. Lipulla esityksen pystyy katsomaan vielä 48 tuntia suoratoiston jälkeen. Liput 10 e. Kannatus­lippu 25 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Kapsäkin tulkinnassa viisi näyttelijää sukeltaa pelottomasti ja ennakkoluulottomasti tekoviiksiä, takkeja ja mantereita tiuhaan vaihtaen jännityksen täyteiseen seikkailuun. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatus­lippu 25 e.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Finna.fi tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet virtuaalisesti. Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Finna.fi-palvelun kautta voi vaikkapa tutustua museoiden taidekokoelmiin, lähteä nostalgiakävelylle Finna Street -kuvahaun avulla, löytää opiskelumateriaalia, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Palvelu löytyy osoitteesta: ooppera­baletti.fi/stage24/.Koonnut Elina Suomalainenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa