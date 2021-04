Valikoima päivien menoja.

Verkkotapahtumia

SUNNUNTAI

Konsertti: Nuorisokoulutuksen kamarimusiikkimatinea. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat esiintyvät. Konsertti lähetetään suorana Youtubessa. Linkki suoratoistoon Musiikkitalon sivulta lähempänä konserttia. Konsertti alkaa klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Strange and Sacred Noise VI. Konsertti sisältää kattauksen teoksia lyömäsoittimille. Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ryhmää johtaa I-Han Fu. Konsertti lähetetään suorana Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Yhdessä yli 40 vuotta – Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Esa Helasvuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Erja Lyytinen. Klubilla esiintyy blueskitaristi, laulaja ja lauluntekijä Erja Lyytinen. Musiikkiteatteri Kapsäkin konsertin tallenne on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 14.4. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusioprojekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu muun muassa avantfuusiohaitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka.

Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka.

Liput 20 ja 30 e.

Lastenteatteri: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesipisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Lavalla Lotta Kuusisto ja Paavo Kerosuo. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Opettajille on myös oma osio. Verkkosivut osoitteesta valokuvataiteenmuseo.fi. Vapaa pääsy.

Teatteri Hevosenkengän Satupuhelin ja Runoja ja rupattelua -puhelin. Satupuhelin on uutta, poikkeusolojen aikaan Italiassa lasten iloksi kehitettyä toimintaa, jossa satu tulee lähelle. Lapset voivat varata Satupuheluajan, ja lastenteatteriin erikoistunut näyttelijä soittaa sovittuun aikaan, kertoakseen lapselle sadun. Satupuheluita soittavat näyttelijät Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme, Pekka Heiman ja Antero Nieminen. Satupuhelimen rinnalla on myös Runoja ja rupattelua -palvelu. Puhelimessa näyttelijämme ottavat ennakkotilauksen mukaan sovittuna aikana yhteyden, lukevat runon tai runosikermän ja juttelevat mukavia. Satu- ja runopuhelin palvelevat päivittäin klo 9–16. Puheluaika varataan edellisenä päivänä ennen klo 18 Teatteri Hevosenkengän nettisivuilta löytävällä lomakkeella hevosenkenka.fi/satupuhelin/. Vapaa pääsy.

MAANANTAI

Cultureels – Etnografinen elokuva­festivaali 12.–18.4. Antropologisiin ja etnografisiin dokumenttielokuviin keskittyvä festivaali pyrkii visuaalisin keinoin tekemään antropologian tieteenalaa laajemmin tunnetuksi. Elokuvat ovat katsottavissa Festhome TV -sivustolta. Liput 4 e. Festivaalipassi 30 e.

Luento: Virtuaalimatkakohteena Portugali. Good Guide -matkaoppaat kertovat Portugalista matkakohteena, sen jännittävästä historiasta, kauniista luonnosta ja upeista nähtävyyksistä. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen goodguidefinland@gmail.com. Sähköpostin vastauksena saat tilinumeron maksua varten ja sekä linkin virtuaaliluentoon Zoom-ohjelmassa. Luento klo 16. Liput 10 e.

Luento: Taitoja tulevaisuutta varten. Mitä tarvitsemme enemmän ja mitä vähemmän voidaksemme elää hyvää elämää? Yhteisöpedagogi Marika Kaipainen alustaa keskustelua. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18.45. Vapaa pääsy.

Keskustelu: Ilmastotoivo. Ilmastokriisin ja lajikadon pysäyttämiseksi meidän on löydettävä uusia ratkaisuja ja kokonaan uusi tapa elää. Monialaisessa paneelissa mukana mm. St1:n pääomistaja Mika Anttonen ja ilmastonmuutoksen asiantuntija Sini Harkki. Keskustelu lähetetään suorana Taideyliopiston Youtube-kanavalla klo 17.30–19. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Mirkka & Luis. Lastenyhtye Mirkka & Luis esittää Sellosalissa taltioidussa konsertissa Koiruuksia-albuminsa kappaleita. Tallenne on katsottavissa ke 21.4. saakka osoitteessa urbanespoo.fi/lava .Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa