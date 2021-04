Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Kuolema tanssii ja laulaa. Musiikkidraama pohjaa venäläisen säveltäjän Modest Musorgskin laulusarjaan. Esityksessä lied-musiikki, teatteri ja visuaalinen taide sulautuvat luoden uuden ja monisävyisen maailman. Esiintymässä Joonas Asikainen ja Milla von Weissenberg. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: HKO & UMO Helsinki. Helsingin kaupunginorkesteri ja Umo Helsinki Jazz Orchestra johtajanaan Ed Partyka. Klarinetti loistaa parrasvaloissa, kun klassinen musiikki ja jazz iskevät silmää toisilleen. Leonard Bernstein liitti barokkimuodostelmiensa perään jazz-riffejä, Billy Strayhornin Chelsea Bridgessa on kuultu muistumia Ravelista ja Igor Stravinsky kirjoitti Ebony-konserttonsa Woody Hermanin jazzyhtyeelle. Konsertti on katsottavissa ilmaiseksi verkossa Helsinki-kanavalla. Vapaa pääsy.

Konsertti: Virtuaalinen Malmitalo: Koutus. Koutus on harmonikansoittaja-säveltäjä Harri Kuusijärven fuusioprojekti, jonka monista nykymusiikin muodoista ammentavaa musiikkia on kuvailtu avantfuusiohaitarijazziksi. Konsertin tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla ja Malmitalon Facebook-sivulla 26.4. saakka. Vapaa pääsy.

Tanssi: Johanna Nuutinen: Opia. Koreografi Johanna Nuutisen teos sukeltaa keskelle kysymyksiä, jotka liittyvät katsomiseen sekä siihen, miten muodostamme merkityksiä näkemiemme asioiden välille. Teoksen esittävät tanssijat Jenna Broas ja Mia Jaatinen. Zodiakin esityksen tallenne on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 15.4. saakka. Liput 11,50 e.

Luento: Ethicsx AI – keskustelu teko­älyn etiikasta ja moraalisista seurauksista. Englanninkielisessä verkkotapahtumassa esitellään tekoälyn etiikan nykytilaa tekniikan, tieteen, sääntelyn, taiteen ja teologian näkökulmista. Goethe-Institut Finnlandin, Suomen saksalaisen seurakunnan ja Saksalais-suomalaisen Kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa keskustelua alustavat Aku Visala, Andreas Hartl, Leo Heng, Lorena Jaume-Palasi, Max Haarich ja Wolfram von Heynitz. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Goethe-instituutin verkkosivulla. Keskustelu klo 15–16. Vapaa pääsy.

Luento: Eduskunnan kirjasto kouluttaa: EUR-Lex ja CURIA-palvelut. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeudellisia aineistoja sisältävä laaja tietopankki. Koulutuksessa esittelemme EUR-Lexin rakennetta ja sen eri osia sekä opastamme Euroopan unionin säädösten ja oikeuskäytännön hakua hakuesimerkkien avulla. Lisäksi esittelemme koulutuksessa EU-tuomioistuimen CURIA-verkkopalvelua ja sen hakuominaisuuksia. Koulutus on tarkoitettu kaikille työssään, opiskelussa tai muuten EU-säädöksiä ja oikeustapauksia tarvitseville. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Luento: Katsomuksellinen moninaisuus juhlakulttuurissa. Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjassa kuullaan, minkälaisia näkökulmia ja työkaluja teologia ja uskonnontutkimus tarjoavat ajankohtaisten yhteiskunnallisten, globaalien ja yksilökohtaisten kysymysten käsittelyyn. Tilaisuudessa keskustelua alustavat yliopistonlehtorit Teemu Taira, Minna Hietamäki, Johan Bastubacka, Riikka Tuori ja Teemu Pauha sekä yliopistotutkija Maijastina Kahlos. Tilaisuus lähetetään suorana Tiedekulman sivulla klo 17–19. Vapaa pääsy.

Luento: Kaksi Kuubaa: Amerikan­kuubalaiset ja vanha kotimaa. Tutkijatohtori Petra Kuivala luennoi Vallankumouksen Kuuba: historia, yhteiskunta, kulttuuri -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Gnostilaisuuden historia. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden, saloihin. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 18. Vapaa pääsy.

Luento: Kaija Saariahon musiikista. Musiikin maisteri Ilkka von Boehm tutustuttaa säveltäjän tyyliin ja teoksiin. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 16.45. Vapaa pääsy.

Luento: Valokuvien kertomaa ja niiden tulkintaa. Katja Weiland-Särmälä luennoi valokuvauksen historiasta, valokuvasta historiantutkimuksen apuvälineenä ja valokuvasta taidemuotona. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Luento klo 17. Vapaa pääsy.

Cultureels – Etnografinen elokuva­festivaali 12.–18.4. Antropologisiin ja etnografisiin dokumenttielokuviin keskittyvä festivaali pyrkii visuaalisin keinoin tekemään antropologian tieteenalaa laajemmin tunnetuksi. Tämän vuoden teemana on muutos. Kaikki elokuvat ovat katsottavissa minä tahansa ajankohtana festivaaliviikon aikana Festhome TV -sivustolta. Liput 4 e. Festivaalipassi 30 e.

Kansallismuseon Kässäkerho: Värikkäät vaihtokannet. Kässäkerho tuo Suomen kansallismuseon kokoelmat inspiraatioksi itse tekemiselle. Maaliskuussa luodaan kirjottuja tilkkuja, lempikankaita ja muita materiaaleja yhdistellen vaihtokannet esimerkiksi kalenteriin tai pokkarille. Lisätiedot ja materiaaliohjeet sekä linkki tapahtumaan löytyvät Kansallismuseon verkkosivuilta: avoin-museo/kassakerho. Suorana nähtävän tapahtuman ohjaajana Tiina Arponen klo 17–18.30. Vapaa pääsy.

Lapsille: Jazz For Kids: Aili Ikonen ja Antti Kujanpää. Aili Ikosen ja Antti Kujanpään konsertissa kuullaan kappaleita lastenmusiikista musikaalisävelmiin ja omiin sävellyksiin. Espoon Louhisalissa taltioitu konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 19.4. asti. Vapaa pääsy.

Lapsille: Koirakampaamo Villa Koiranen. Näytelmässä tavataan koirakampaaja Gilbert Geeli, joka on saavuttanut suuren suosion salaisen eliksiirinsä avulla. Ketku kilpailija Käkkäräinen haluaa eliksiirin reseptin. Koko perheen esityksessä on sekä nukke- että ihmishahmoja, hauvoja ja hullunkurisia tilanteita. Suositusikä yli 3-vuotiaille. Teatteri Hevosenkengän tallenne on katsottavissa 11.6. saakka. Liput ja lisätiedot lippu.fi-sivustolta tai teatterin verkkosivuilta. Liput 14,50 e.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa