Jazzlaulaja Aili Ikonen ja pianisti Antti Kujanpää musisoivat verkossa lapsille suunnatussa Jazz for Kids -konsertissa. Luvassa on kappaleita lastenmusiikista musikaalisävelmiin ja omiin sävellyksiin. Jazz for Kids on jazzkonserttien sarja, jossa ammattimuusikot esittävät täysipainoisen konsertin. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 19.4. asti.urbanespoo.fi. Vapaa pääsy.