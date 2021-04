Poikkeuksellisesti verkossa järjestettävä Helsinki Cine Aasia -elokuvafestivaali tuo kotikatsomoihin Itä- ja Kaakkois-Aasian ajankohtaisimmat elokuvat. Festivaalin ohjelmistossa on yhteensä 12 elokuvaa Japanista, Etelä-Koreasta, Kiinasta, Filippiineiltä, Malesiasta, Burmasta ja Kambodžasta. Luvassa on myös keskusteluja vuoden 2021 ohjelmiston elokuvista sekä tuoreita ohjaajahaastatteluja. Elokuvien esittely ja linkit lippuihin löytyvät Helsinki Cine Aasian verkkosivulta. Kaikki elokuvat ovat katsottavissa Festhome-palvelussa koko festivaalin ajan, ja niissä on englanninkielinen tekstitys.Helsinki Cine Aasia 16.–18.4. Liput 7 e. Sarja-lippu 45 e.