Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: RSO – Kaanon & Fuuga. Radion sinfoniaorkesteri esittää konsertissa pienten kokoonpanojen kamarimusiikkia. Kuullaan Benjaminin, Ligetin ja Dutilleux'n musiikkia. Konsertti lähetetään suorana Yle Radio 1:ssä, Yle Areenassa, Yle Teemalla ja Yle TV 1:ssä klo 20. Vapaa pääsy.

Konsertti: Great American Songbook. Laulaja Annimaria Rinne ja UMO Helsinki Ensemble tarttuvat ennakkoluulottomasti suuren amerikkalaisen laulukirjan säkeisiin – eli 1920–1950 luvun suosittuihin Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikkinumeroihin. Konsertin tallenteen voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa ja Helsinkikanava.fi:ssä 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Jakomökki. Vantaan Näyttämö Jakomökki on näytelmä kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat yhdessä kesämökin. Leppoisan lomailun ja rauhallisen mökillä oleilun sijaan ohjelmassa on yllätysvieraita sekä väärinkäsityksiä. Videotallenne on kuvattu syksyltä 2019 Vantaan Näyttämöllä, ja tallenteessa ei ole kelausmahdollisuutta. Tallenne on katsottavissa Netticket.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 11,50 e. Kannatuslippu 50 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä helmikuussa taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31. heinäkuuta saakka. Liput 20 ja 30 e.

Teatteri: Tuohtumus. Kirsi Porkan ja Marina Meinanderin kirjoittama ja ohjaama näytelmä kertoo kahdesta keski-ikäisestä sisaruksesta taitekohdassa, jossa maailma tuntuu kaatuvan päälle. Vallilan Kansallisteatterin esitys nähdään taltiointina keikalla.fi-palvelussa. Liput 20 e.

Teatteri: Turvamies. Karanteeniteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri esittää ennakkona uuden kotimaisen kome­dian, jonka on ohjannut ja kirjoittanut Pasi Lampela. Esityksen tallenne on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 22.4. saakka. Liput 12 e.

Cultureels – Etnografinen elokuvafestivaali 12.–18.4. Antropologisiin ja etnografisiin dokumenttielokuviin keskittyvä festivaali pyrkii visuaalisin keinoin tekemään antropologian tieteenalaa laajemmin tunnetuksi. Tämän vuoden teemana on muutos. Kaikki elokuvat ovat katsottavissa viikon aikana Festhome TV -sivustolta. Liput 4 e. Festivaalipassi 30 e.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Finna.fi tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet virtuaalisesti. Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Palvelun kautta voi tutustua museoiden taidekokoelmiin, lähteä nostalgiakävelylle Finna Street -kuvahaun avulla, löytää opiskelumateriaalia, tukia alkuperäislähteitä, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä. Vapaa pääsy.

Lapsille: Jazz For Kids: Aili Ikonen ja Antti Kujanpää. Aili Ikosen ja Antti Kujanpään konsertissa kuullaan kappaleita lastenmusiikista musikaalisävelmiin ja omiin sävellyksiin. Espoon kulttuurikeskuksessa taltioitu konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 19.4. asti. Vapaa pääsy.

Lapsille: Koirakampaamo Villa Koiranen. Näytelmässä tavataan koirakampaaja Gilbert Geeli, joka on saavuttanut suuren suosion salaisen eliksiirinsä avulla. Ketku kilpailija Käkkäräinen haluaa eliksiirin reseptin. Koko perheen esityksessä on sekä nukke- että ihmishahmoja, hauvoja ja hullunkurisia tilanteita. Suositusikä yli 3-vuotiaille. Teatteri Hevosenkengän tallenne on katsottavissa 11.6. saakka. Liput ja lisätiedot lippu.fi-sivustolta tai teatterin verkkosivuilta. Liput 14,50 e.

Lapsille: Maukan ja Väykän hyvä päivä. Mitä voi tehdä sateisena päivänä, kun aikakin tuntuu eksyneen vesi­pisaroiden joukkoon? Maukka-kissa ja Väykkä-koira muuttavat sateisenkin päivän auringonpaisteeksi laulaen, tanssien ja tarinoita kertoen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e.

Lapsille: Tohtori Zeiffal, tohtori Zeigal ja virtahepo, jota ei koskaan saatu kiinni. Koko perheen komedia, jossa kaksi hupaisaa virtahepotutkijaa esittelevät tutkimuskohdettaan yleisölle. Lavalla Jouni Bäckström ja Taina Mäki-Iso. Musiikkiteatteri Kapsäkissä huhtikuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 15.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lapsille: Teatteri Hevosenkengän Satupuhelin ja Runoja ja rupattelua -puhelin. Lapset voivat varata Satu­puheluajan, ja lastenteatteriin erikoistunut näyttelijä soittaa sovittuun aikaan kertoakseen lapselle sadun. Satupuhelimen rinnalla on myös Runoja ja rupattelua -palvelu. Puhelimessa näyttelijämme ottavat ennakkotilauksen mukaan sovittuna aikana yhteyden, lukevat runon tai runosikermän ja juttelevat mukavia. Satu- ja runopuhelin palvelevat päivittäin klo 9–16. Puheluaika varataan edellisenä päivänä ennen klo 18 Teatteri Hevosenkengän nettisivuilta löytävällä lomakkeella hevosenkenka.fi/satupuhelin/. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa