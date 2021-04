Verkkotapahtumia

Konsertti: Guitar Festival: Anna Leone. Anna Leone, kitara, ja Sonja Fräki, piano. Maisterikonsertti nähdään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Youtube-kanavalla klo 14. Vapaa pääsy.

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissätallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa. Liput 6,90 e.

Hitler ja Blondi. Seela Sellan ja Verneri Liljan tähdittämän, Michael Baranin kirjoittaman ja ohjaaman esityksen taltioinnin voi katsoa keikalla.fi -palvelun kautta 31.7. asti. Lisätietoa ja käytännön ohjeita voi lukea keikalla.fi-verkkosivulta. Liput 25 e.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan periaatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Turvamies. Karanteeniteatteri ja Helsingin Kaupunginteatteri esittää ennakkona uuden kotimaisen komedian, jonka on ohjannut ja kirjoittanut Pasi Lampela. Mitä tapahtuu kun hedonisti Antti (Martti Suosalo) ja raskaan työn raataja Mirka (Katja Küttner) joutuvat viettämään aikaa neljän seinän sisällä? Esityksen tallenne on katsottavissa TikettiStream-palvelussa 22.4. saakka. Liput 12 e.

Helsinki Cine Aasia -elokuvafestivaali 16.–18.4. Aasialaisen nykyelokuvan festivaali Helsinki Cine Aasia tuo kotikatsomoihin Itä- ja Kaakkois-Aasian parhaimmat elokuvat. Liput ja lisätiedot Helsinki Cine Aasian verkkosivulta. Kaikki elokuvat ovat katsottavissa Festhome-palvelussa koko festivaalin ajan, ja niissä on englanninkielinen tekstitys. Liput 7 e. Sarjalippu 45 e.

Cultureels – Etnografinen elokuvafestivaali 12.–18.4. Antropologisiin ja etnografisiin dokumenttielokuviin keskittyvä festivaali pyrkii visuaalisin keinoin tekemään antropologian tieteenalaa laajemmin tunnetuksi. Tämän vuoden teemana on muutos. Kaikki elokuvat ovat katsottavissa minä tahansa ajankohtana festivaaliviikon aikana Festhome TV -sivustolta. Liput 4 e. Festivaalipassi 30 e.

Taide tuntuu – kehonhuoltoa etänä. Etäkierroksella tehdään rauhallisia kehonhuoltoharjoituksia ja havainnoidaan sitä, millaisia tunteita taide herättää omassa kehossa. Kierros pidetään Kosketus-näyttelyssä ja sen ohjaa hyvinvointivalmentaja Rani Saarinen. Osallistumislinkin löydät tapahtumapäivänä Emman verkkosivuilta. Tapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Kirjailijatapaaminen. Runoilija Sara Vallioja kertoo juuri julkaistusta kokoelmastaan Vatsahuuhtelun jälkeen olen puhdas. Haastattelu toteutetaan osana Aviadorin Kulttuurikulman lauantaista striimisarjaa. Haastattelu on katsottavissa Aviador Kustannuksen Facebook-sivulla klo 13. Vapaa pääsy.

Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvia. Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot uudessa valossa. Kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin teoksesta paljastuu näin uusia puolia: siveltimenvetoja, tehostevärejä ja yllättäviä yksityiskohtia. Voit katsella elokuvia Ateneumin verkkosivuilla. Vapaa pääsy.

Valokuvataiteen museo verkossa. Suomen valokuvataiteen museon verkkosivujen Tule ja koe -osiosta löytyy tietoa ja etäkoettavaa valokuvaan, valokuvaukseen ja valokuvakulttuuriin liittyen. Sivuilla on mm. Kuva ois kiva -podcast ja sen jaksoihin liittyvät valokuvat sekä Pelit-osion ilmaiset pelit Darkroom Mansion ja Arvaa kuva. Museon Youtube-tilillä on katsottavissa mm. Ammattina valokuvaus -videosarja, virtuaaliopastus ja tietoa pimiötyöskentelystä. Vapaa pääsy.

Kansallisoopperan ja -baletin virtuaalinäyttämö. Kansallisoopperan Stage24-palvelussa voi katsoa ja kuunnella mm. esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja. Palvelussa on nyt nähtävillä tallenteet mm. oopperoista Reininkulta, Covid fan tutte, Trubaduuri, La Bohème ja Carmen sekä baleteista mm. Prinsessa Ruusunen, Lumikuningatar ja Peppi Pitkätossu. Lisäksi palvelusta löytyy taiteilijahaastatteluja, konsertteja ja teosesittelyjä. Vapaa pääsy.

Muutosta ilmassa 360° -virtuaali­kierros. Ilmasto ja meitä ympäröivät olosuhteet ovat muuttuneet vuosituhansien aikana. Ihmisellä on ollut ja on enenevässä määrin vaikutus ilmastoon ja muuhun ympäristöönsä. Muutosta ilmassa 360 ° -kierros raottaa maapallon menneisyyttä ja kuljettaa katsojan läpi sen eri aikakausien sekä luo kuvan ihmisen roolista ympäristön muokkaajana. Kierros on kuvattu 360 ° -menetelmällä, joten matkan varrella voit pysähdellä ja tutustua näyttelyn yksityiskohtiin kaikkialla ympärilläsi. Lisäksi salien seinillä on erilaisia infopisteitä, joita napauttamalla saat lisätietoa näyttelyn teemoista. Kierros on katsottavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Virtuaalikierros löytyy Luonnontieteellisen museon verkkosivulta. Vapaa pääsy.

Lapsille: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konnalammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Lapsille: Jazz For Kids: Aili Ikonen ja Antti Kujanpää. Aili Ikosen ja Antti Kujanpään konsertissa kuullaan kappaleita lastenmusiikista musikaalisävelmiin ja omiin sävellyksiin. Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa taltioitu konsertti on katsottavissa Urban Espoo -palvelussa 19.4. asti. Vapaa pääsy.

Koonnut Päivi Vauhkonen