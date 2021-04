Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Konsertti: Parhain päin. Lauluilta perustuu kirjailija Jukka Itkosen runoihin ja lauluteksteihin, jotka Jukka Nykänen on säveltänyt. Laulujen tulkkina Ari-Matti Hedman ja pianistina Jukka Nykänen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatus­lippu 20 e.

Konsertti: Being Alive. Näyttelijä-laulaja Miika Laakso ja pianotaiteilija-säveltäjä Jukka Nykänen viettävät tunnin musikaalien, jazzin ja muuten vain hyvien biisien parissa. Musiikki­teatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: Kuolema tanssii ja laulaa. Musiikkidraama pohjaa venäläisen säveltäjän Modest Musorgskin laulusarjaan. Esityksessä lied-musiikki, teatteri ja visuaalinen taide sulautuvat luoden uuden ja monisävyisen maailman. Esiintymässä Joonas Asikainen ja Milla von Weissenberg. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu konsertti on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 8.7. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Konsertti: UMO Helsinki Ensemble feat. Annimaria Rinne: Great American Songbook. Laulaja Annimaria Rinne ja UMO Helsinki Ensemble tarttuvat ennakkoluulottomasti suuren amerikkalaisen laulukirjan säkeisiin – eli 1920–1950 luvun suosittuihin Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikkinumeroihin. Konsertin tallenteen voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa ja Helsinkikanava.fi:ssä 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Konsertti: Ruuskanen Railio Klubi: Tuure Kilpeläinen. Ruuskanen Railio Klubilla esiintyy laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen tunnelmallisella klubikeikalla, jossa kuullaan hänen omia sävellyksiään sekä muita rakastettuja hittejä. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Konsertti: Juurilla: Susanna Haavisto. Juki Välipakan ja The Rooty Toot Toot Bandin isännöimällä Juurilla-klubilla vierailee huhtikuussa näyttelijä, laulaja ja tarinankertoja Susanna Haavisto. Konsertin tallenne on nähtävillä Helsinki-kanavalla 2.5. saakka. Vapaa pääsy.

Lastenkonsertti: Veikon kevätkeikaus. Ilmassa on ihania tuoksuja. Ja Veikkoa viedään! Korkkikseen, karkuteille laulavaksi laivakoiraksi ja konna­lammen kautta kirppusirkukseen. Tuija Rantalainen, laulu, piano ja laulujen sävellykset, ja Vahtikoira Veikkona Veini Nupponen. Musiikkiteatteri Kapsäkissä maaliskuussa tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 6,90 e. Kannatuslippu 20 e.

Teatteri: Turvamies. Karanteeniteatteri ja Helsingin kaupunginteatteri esittää ennakkona uuden kotimaisen kome­dian, jonka on ohjannut ja kirjoittanut Pasi Lampela. Mitä tapahtuu kun vapauteensa rakastunut hedonisti Antti (Martti Suosalo) ja ammattiylpeä raskaan työn raataja Mirka (Katja Küttner) joutuvat viettämään aikaa neljän seinän sisällä? Esityksen tallenne on katsottavissa Tiketti­Stream-palvelussa 22.4. saakka. Liput 12 e.

Lastenteatteri: Koirakampaamo Villa Koiranen. Näytelmässä tavataan koirakampaaja Gilbert Geeli, joka on saavuttanut suuren suosion salaisen eliksiirinsä avulla. Esityksessä on sekä nukke- että ihmishahmoja, hauvoja ja hullunkurisia tilanteita. Teatteri Hevosenkengän tallenne on katsottavissa 11.6. saakka. Liput lippu.fi-sivustolta tai teatterin verkkosivuilta. Liput 14,50 e.

Teatteri Hevosenkengän Satupuhelin ja Runoja ja rupattelua -puhelin. Satupuhelin on uutta, poikkeusolojen aikaan Italiassa lasten iloksi kehitettyä toimintaa. Lapset voivat varata Satu­puheluajan, ja lastenteatteriin erikoistunut näyttelijä soittaa kertoakseen lapselle sadun. Satupuheluita soittavat näyttelijät Eero Ahre, Outi Haaranen-Halme, Pekka Heiman ja Antero Nieminen. Puheluaika varataan Teatteri Hevosenkengän nettisivuilta löytävällä lomakkeella hevosen­kenka.fi/satu­puhelin/. Vapaa pääsy.

Virtuaalinen Sydänpäivä. Virtuaalisessa sydänpäivässä keskitytään oma­hoitoon. Ohjelmassa on tietoiskuja, haastatteluja ja taukoliikuntaa. Aiheina mm. eteisvärinän tunnistaminen, verenpaineen ja kolesterolin hallinta, sydänpotilaan liikunta ja diabeteksen vaara valtimotaudeissa. Lähetys on katsottavissa kokonaisuudessaan Sydänviikolla 19.–25.4. osoitteessa sydan.fi/sydanpaiva. Vapaa pääsy.

Kahvilla kirjailijan kanssa. Näyttelijät Heidi Herala, Aino Seppo ja Eija Vilpas keskustelevat emerituspiispa Eero Huovisen kanssa. Keskustelun aiheena on Huovisen kirja Äitiä ikävä. Tapahtuma suoratoistetaan Youtube-kanavalla (soundengine.fi/enginestudio/hkt_kahvilla/) klo 16. Vapaa pääsy.

Luento: Vallankumouksen nykypäivä ja tulevaisuus. Tutkijatohtori Petra Kuivala luennoi Vallankumouksen Kuuba: historia, yhteiskunta, kulttuuri -sarjassa. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 17. Vapaa pääsy.

Luento: Gnostilaisia käsityksiä maailmasta ja ihmisestä. Teologian maisteri Janne Joutsenjoen luennolla sukelletaan salaperäisenäkin näyttäytyvän uskonnon, gnostilaisuuden saloihin. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 18. Vapaa pääsy.

Eduskunnan kirjasto kouluttaa: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Hudoc-tietokanta. Koulutuksessa tutustutaan Euroopan ihmisoikeus­tuomioistuimeen ja sen Hudoc-tietokantaan. Painopiste on Hudoc-tietokannan ja sen hakumahdollisuuksien esittelyssä. Seuraa koulutusta Eduskunnan kirjaston Youtube-kanavalla klo 10–11. Vapaa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseo verkossa. Verkkosivuilta löytyy tarinoita Helsingistä ja keskusteluja historiasta nykypäivään Helsinki Podcasteissa. Kuunneltavana on Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyyn liittyviä podcasteja sekä Poikkeusaikoja-sarja, jossa tarkastellaan kriisi­aikojen maailmanmenoa. Museon verkkosivu löytyy osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi. Vapaa pääsy.

