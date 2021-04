Helsinki-kanavalla on katsottavissa Ella Mettäsen ja Eero Ojalan esittämä päivitetty versio Hella Wuolijoen näytelmästä Niskavuoren Heta. Näytelmä kertoo Niskavuoren mahtitilan ylpeästä tyttärestä, joka avioituu rengin kanssa. Runsaasti komiikkaa ja värikkäitä henkilöhahmoja sisältävä näytelmä on uskollinen alkuperäisteokselle, ja tuo lavalle myös parsikunnan lapsets. Teatteri Jurkassa keväällä 2019 ensi-iltansa saaneen näytelmä nähtiin Kanneltalossa helmikuussa, ja esityksen tallenne on nähtävillä maanantaihin 26.4. saakka.

helsinkikanava.fi. Vapaa pääsy.