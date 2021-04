Valikoima päivän menoja.

Verkkotapahtumia

Katri Ylander. Katri Ylanderin konsertin tallenteen ensiesitys nähdään Urban Espoo -palvelussa klo 18. Vapaa pääsy.

Konsertti: HKO & Djupsjöbacka. Kapellimestari Tomas Djupsjöbackan laatimassa konserttiohjelmassa orkesterin eri soitinryhmät pääsevät yksi kerrallaan parrasvaloihin. Coplandin, Towerin, Mendelssohnin, Mozartin ja C.P.E. Bachin musiikkia. Konsertti lähetetään suorana HKO Screen -mobiilisovelluksessa klo 19. Vapaa pääsy.

Konsertti: Flame Jazz Stream: Aurora Hentunen Quartet feat. Ukko Heinonen. Pianisti-säveltäjä Aurora Hentusen johtaman yhtyeen lumoavia tunnelmia kuullaan suorana lähetettävässä konsertissa keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 9,90 e.

Konsertti: Great American Songbook. Laulaja Annimaria Rinne ja UMO Helsinki Ensemble tarttuvat ennakkoluulottomasti suuren amerikkalaisen laulukirjan säkeisiin – eli 1920–1950 luvun suosittuihin Broadway-teattereiden sekä Hollywood-elokuvien musiikkinumeroihin. Konsertin tallenteen voi katsoa UMO Helsinki -mobiilisovelluksessa ja Helsinkikanava.fi:ssä 31.5. saakka. Vapaa pääsy.

Teatteri: NSFW. Lucy Kirkwoodin kirjoittama esitys on ajankohtainen musta komedia skandaalijournalismista, valtapeleistä, kiristyksestä sekä yksityisyydestä mediassa ja sen ulkopuolella. Mikä ihme saa älykkäät ja koulutetut ihmiset luopumaan peri­aatteistaan ja arvoistaan? Esitys nähdään suoratoistona Koko-teatterista TikettiStream-palvelussa klo 19. Liput 12,70 e.

Teatteri: Don Juan. Turun kaupunginteatterin Don Juan on valmiina sarjahurmaamaan yleisönsä myös etänä! Esitys on pyörinyt täysille katsomoille syksystä 2019 lähtien, ja ennen ohjelmistosta poistumista se on mahdollista nähdä vielä kahdesti suoratoistona. Joukon kärjessä Don Juanina viettelee Eero Aho ja Sganarellena hurmaa Hannes Suominen. Molièren klassikkonäytelmästä on ohjannut Pasi Lampela. Esitys nähdään suorana keikalla.fi-palvelussa klo 19. Liput 19,50 e.

Teatteri: TM. Belgialainen esittävän taiteen ryhmän Ontroerend Goedin esitys on ainutlaatuinen yhteisöllinen kokemus yhdelle näyttelijälle ja yhdelle katsojalle kerrallaan. Kysymysten ja tehtävien kautta esiintyjä pyrkii selvittämään, onko katsoja sopiva kandidaatti TM-organisaatioon. Esitys on englanninkielinen. Se tapahtuu verkossa ja vaatii Internet-yhteyden, Chrome-selaimen sekä kameran ja mikrofonin. Liput tulee varta etukäteen Espoon kaupunginteatterin verkkosivulta. Esitykset 21.–25.4. klo 15–23.Liput 20 e.

Teatteri: Jakomökki. Vantaan Näyttämön näytelmä kertoo kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat yhdessä kesämökin. Leppoisan lomailun ja rauhallisen mökillä oleilun sijaan ohjelmassa on yllätysvieraita, sekä väärinkäsityksiä. Videotallenne on kuvattu syksyltä 2019 Vantaan Näyttämöllä, ja tallenteessa ei ole kelausmahdollisuutta. Tallenne on katsottavissa Netticket.fi-palvelun kautta klo 19. Liput 11,50 e. Kannatuslippu 50 e.

Teatteri: Maailman ympäri 80 päivässä. Jussi Nikkilän ohjaama esitys on vauhdikas koko perheen seikkailu, jossa Jules Vernen klassikko saapuu vuoteen 2021. Musiikkiteatteri Kapsäkissä tallennettu esitys on katsottavissa keikalla.fi-palvelussa 29.6. saakka. Liput 9,90 e. Kannatuslippu 25 e.

Teatteri: Rikinkeltainen taivas. Juhana von Baghin ohjaama ja Michael Baranin dramatisoima esitys tuo Kjell Westön samannimisen romaanin näyttämölle visionäärisenä ja aistivoimaisena näyttämöteoksena. Kansallisteatterin suurella näyttämöllä taltioitu esitys on nähtävillä keikalla.fi -palvelussa 31.7 saakka. Liput 20 ja 30 e.

Virtuaalinen Sydänpäivä. Virtuaalisessa sydänpäivässä keskitytään omahoitoon. Ohjelmassa on tietoiskuja kardiologeilta ja muilta asiantuntijoilta, mielenkiintoisia haastatteluja ja taukoliikuntaa. Aiheina ovat muun muassa eteisvärinän tunnistaminen, verenpaineen ja kolesterolin hallinta, sydänpotilaan liikunta, diabeteksen vaara valtimotaudeissa ja paljon muuta. Lähetys on katsottavissa kokonaisuudessaan Sydänviikolla 19.–25.4. osoitteessa sydan.fi/sydanpaiva. Vapaa pääsy.

Ruokamessut netissä 23.–25.4. Mukana messuilla on suomalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja tuotemerkkejä, joiden tuotteet tai palvelut liittyvät ruokaan tai juomaan. Messujen tapahtumapaikkoina ovat Ruokamessujen verkkosivut ruokamessutnetissa.fi sekä Facebook-sivut ja -ryhmä. Vapaa pääsy.

Luento: Ruusu Shakespearelta. Tutustutaan verkkotapahtumassa Shake­spearen tuotantoon, myös uusimpaan suomennokseen. Kirjallisuuden opettaja Sari Pauloma lukee sonetteja ääneen ja esittelee Kirjan ja ruusun päivän perinnettä sekä William Shakespearen tuotantoa. Käsityönopettaja Ulla Meskanen ohjaa virkkaamaan helpon ruusun. Helsingin työväenopisto järjestää. Linkki luennolle löytyy ilmonet.fi-sivulta. Verkkotapahtuma klo 14. Vapaa pääsy.

Finna.fi tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet virtuaalisesti. Kansalliskirjaston ylläpitämästä valtakunnallisesta Finna-palvelusta löytyy Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aarteita. Finna.fi-palvelun kautta voi vaikkapa tutustua museoiden taidekokoelmiin, lähteä nostalgiakävelylle Finna Street -kuvahaun avulla, löytää opiskelumateriaalia, tukia alkuperäislähteitä, katsoa elokuvia tai nauttia erilaisista kulttuurielämyksistä. Vapaa pääsy.

Teatteri Hevosenkengän Satupuhelin ja Runoja ja rupattelua -puhelin. Satupuhelin on uutta, poikkeusolojen aikaan lasten iloksi kehitettyä toimintaa, jossa satu tulee lähelle. Lapset voivat varata Satupuheluajan, ja lastenteatteriin erikoistunut näyttelijä soittaa sovittuun aikaan kertoakseen lapselle sadun. Satupuhelimen rinnalla on myös Runoja ja rupattelua -palvelu. Puhelimessa näyttelijämme ottavat ennakkotilauksen mukaan sovittuna aikana yhteyden, lukevat runon tai runosikermän ja juttelevat mukavia. Satu- ja runopuhelin palvelevat päivittäin klo 9–16. Puheluaika varataan edellisenä päivänä ennen klo 18 Teatteri Hevosenkengän nettisivuilta löytävällä lomakkeella hevosenkenka.fi/satupuhelin/. Vapaa pääsy.Koonnut Päivi Vauhkonenhs.fi/menokone menovinkkejä verkossa